Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 26 marzo 2021

Notizie del 26 marzo sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 621 ricoverati, 79 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 26 marzo 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 329 nuovi positivi, 15 deceduti, 50.987 guariti, 10.487 attualmente positivi, 621 ricoverati in area medica, 79 ricoverati in terapia intensiva, 9.787 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 26 MARZO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

“L’Abruzzo non può sentirsi chiamato in causa dalle critiche di Draghi sui ritardi nella somministrazione dei vaccini poiché i dati chiariscono in modo incontrovertibile che, considerando il rapporto tra dosi consegnate e le dosi somministrate, la performance abruzzese è assolutamente in linea con quella delle regioni considerate più virtuose”, lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in risposta all’editoriale pubblicato dal Sole24Ore. “Come riportato dai dati ufficiali pubblicati sul sito del Governo- ha aggiunto Marsilio- ad oggi in Abruzzo sono state somministrate alla categoria degli Over 80 il 35,9% del totale delle dosi, valore fra i più alti in Italia, posizionandosi al settimo posto tra le Regioni più virtuose […] La percentuale dei vaccini completati sulla popolazione over 80 in Abruzzo (19,3%) è leggermente inferiore alla media nazionale (21,7%) questo è dovuto al fatto che l’Abruzzo ha ricevuto un valore di dosi pro capite fra i più bassi d’Italia”.

Restando in tema di vaccini, sarà on line a partire da domani la piattaforma telematica regionale per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 riservata agli over 70 nati tra il 1942 al 1946. I nati nel 1941, invece, potranno aderire alla piattaforma per gli over 80, tuttora attiva. L’adesione, come sempre, è libera e volontaria, non è vincolante e può essere revocata dall’interessato in qualunque momento. Coloro che aderiranno alla vaccinazione riceveranno successivamente dalla propria Asl tutte informazioni sulle caratteristiche del vaccino ai fini della sottoscrizione del Consenso Informato, necessaria prima della somministrazione dello stesso.

Si comincia a pensare a cosa accadrà dopo Pasqua. Sicuramente si tenderà a far tornare a scuola il più possibile, come già anticipato dal Premier Mario Draghi nel suo intervento in Senato. Il nuovo decreto, che dovrebbe essere emanato con largo anticipo, potrebbe confermare il sistema dei colori, inclusa la zona gialla anche se gli esperti su quest’ultimo punto non sono d’accordo e spingerebbero per confermarne il blocco per qualche settimana.

Dovrebbero essere confermati invece il coprifuoco alle 22 e la chiusura di bar e ristoranti alle 18, salvo nelle zone bianche. Slitterà la riapertura di cinema e teatri inizialmente prevista per dall’attuale Dpcm a partire dal 27 marzo solo nelle zone gialle. Potrebbe essere prolungato almeno di una settima il blocco degli spostamenti tra le Regioni: in realtà il divieto vige per le zone diverse dal giallo ma di fatto la fascia gialla é stata abolita fino a dopo Pasqua.