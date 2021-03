Francavilla al mare, spaccio di stupefacenti: denunciate due persone

FRANCAVILLA AL MARE – Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Chieti, in Francavilla al Mare, nell’ambito di specifici servizi in provincia disposti dal Questore, anche a mezzo di personale in borghese, finalizzati al rispetto della normativa anti Covid e, in particolare, a quella prevista per gli spostamenti tra comuni nella c.d. “zona arancione”, hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due uomini.

Costoro, entrambi residenti in altro comune e sprovvisti di autocertificazione, non hanno saputo fornire alcuna plausibile giustificazione circa la loro presenza in quel luogo manifestando altresì segni evidenti di nervosismo e insofferenza alla durata del controllo. Infatti gli operanti, dopo averli identificati quali due soggetti con segnalazioni in materia di stupefacenti, hanno esteso il controllo alle loro persone ed alla autovettura rinvenendo sotto il tappetino due involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di circa 6 grammi.

In esito al controllo le due persone sono state condotte in Questura per l’espletamento delle formalità di rito a seguito delle quali sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Chieti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, entrambi sono stati contravvenzionati ai sensi della normativa Covid, con l’aggravante specifica di aver utilizzato l’autovettura.