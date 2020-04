Coronavirus in Abruzzo: dati del giorno 26 aprile 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 26 aprile 2020: si riparte da 2.061 positivi, di cui 26 ricoverati in terapia intensiva, e 7 decessi

REGIONE – Domenica 26 aprile 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus.

Nella giornata di ieri, tra qualche polemica e tante comparazioni tra il 25 aprile di settantacinque anni fa e quello al tempo del Coronavirus, si é festeggiata la Festa della Liberazione. Ma il pensiero é rivolto a quella che sarà la Fase 2. Ci si chiede come sarà l’estate in spiaggia e come verrà assicurato il distanziamento sociale. Mentre altre Regioni valutano come soluzione barriere in plexigas o accessi in spiaggia a numero chiuso e su prenotazione, in Abruzzo un’app gestirà il flusso di turisti per evitare pericolosi assembramenti: ognuno potrà scegliere l’ora e e il proprio ombrellone e quante persone vi saranno. Intanto dal Governo arriva una precisazione: chi abita vicino al mare può già ora fare il bagno ,così come chi abita in montagna può concedersi una passeggiata, restando nei pressi della propria abitazione, a patto, ovviamente, di non essere risultati positivi al Covid-19 o in condizione di quarantena.

Sarà discussa in Consiglio Comunale una riapertura progressiva e graduale dei parchi cittadini a Pescara: probabile la limitazione, almeno in una prima fase post-Covid 19, solo ai genitori con bambini, e disciplinando gli accessi in modo rigoroso, al fine di evitare assembramenti, usando il sistema delle prenotazioni on line e telefoniche.

Domani per l’economia sarà un giorno importante, perchè riapriranno i cancelli della Sevel di Atessa, chiusi dallo scorso 13 marzo. Sara Marcozzi, Capogruppo del M5S in Regione Abruzzo, ha affermato che la riapertura della Sevel sarà il primo banco di prova verso una progressiva ripartenza del tessuto economico abruzzese. Ma ha sottolineato che l’emergenza non è passata e mai come adesso deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori: all’uopo, azienda e Regione dovranno verificare costantemente l’oservanza delle isposizioni ministeriali.

CORONAVIRUS IN ABRUZZO OGGI

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 26 APRILE 2020

Nel primo pomeriggio sarà disponibile il bollettino odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale. Si riparte dall’aumento di 29 casi registrato nella giornata di ieri rispetto a venerdì. 323 pazienti (-4 rispetto al giorno prima) erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (41 in provincia dell’Aquila, 100 in provincia di Chieti, 135 in provincia di Pescara e 47 in provincia di Teramo), 26 (-2) in terapia intensiva (7 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Chieti, 7 in provincia di Pescara e 7 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1712 (-12) erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (120 in provincia dell’Aquila, 470 in provincia di Chieti, 809 in provincia di Pescara e 313 in provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 293 pazienti deceduti (+7). 478 erano stati i guariti (+40 rispetto a venerdì).

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 26 APRILE 2020

