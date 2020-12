Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 24 dicembre 2020

Notizie del 24 dicembre sul Covid-19 in Abruzzo e dati bollettino: in attesa di aggiornamenti 505 ricoverati, 39 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 23 dicembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. In Abruzzo si registrano 255 nuovi positivi su 491.911 tamponi analizzati. 14 decessi che hanno portato il totale a 1.151. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia erano 20.705. I ricoverati in malattie infettive erano 534 (-21), in terapia intensiva 41 (-2). Gli attualmente positivi erano 33.875.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEl 23 DICEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Da oggi e fino a domenica 27 dicembre tuttoil territorio nazionale é in zona rossa. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute e con autocertificazione. Sono prevista alcune deroghe a tale ferree regole. Due non conviventi che potranno fare visita a figli, genitori o nonni. Quindi, fermo restando il divieto di spostamento tra le Regioni, é consentito a massimo due non conviventi di effettuare visite nelle abitazioni private, con autocertificazione.

Dalla deroga non sono conteggiati gli under 14, i cui spostamenti saranno quindi consentiti. Chiusi i centri estetici, bar e ristoranti. Aperti invece supermercati, negozi di alimentari, di prima necessità, farmacie e parafarmacie, parrucchieri e barbieri. Fino alle 22 sono possibili le funzioni religiose. É consentito fare attività motoria nei pressi della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione e sportiva all’aperto in forma individuale

La notizia di ieri é che un caso della cosiddetta variante inglese del Covid-19 è stato rilevato a Loreto; si tratta di una persona, che é stata prontamente isolata assieme alla sua famiglia, sottoposta a tampone molecolare per sintomi di raffreddore. Non ha avuto rapporti con la Gran Bretagna. Gli esperti dichiarano ce il virus mutato circolava già da maggio in Europa. Intanto, il Ministro degli esteri Luigi Di Maio ha firmato il via libera al rientro delle migliaia di concittadini bloccati in Gran Bretagna.

Via libera dell’Aifa a vaccino Pfizer. Il Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ha annunciato la partenza della campagna vaccinale per domenica prossima, 27 dicembre. Nella settimana successiva, da lunedì 28, si conta di proseguire la vaccinazione perché Pfizer ha assicurato che in quella settimana arriveranno altre 450mila dosi, portate direttamente dall’azienda nei 300 punti somministrazione scelte con regioni e province autonome.

Si torna tra i banchi in presenza dopo l’Epifania. Lo ha annunciato su Facebook il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina: “Sono molto felice per l’intesa siglata con Regioni, Province, Comuni. Studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado finalmente potranno tornare a scuola. Ce lo avevano chiesto. È giusto che possano farlo grazie all’impegno di tutte le Istituzioni coinvolte. Si tratta di un accordo che prevede novità importanti tra cui una misura che chiedevo da tempo: il rafforzamento del sistema di tracciamento per le scuole”.