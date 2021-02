Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 23 febbraio 2021

Notizie del 23 febbraio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 593 ricoverati, 76 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 23 febbraio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 351 nuovi positivi eseguiti 5108 tamponi molecolari e 14989 test antigenici, 8 deceduti per un totale di 1628, 36842 guariti, 12972 attualmente positivi, 593 ricoverati in area medica, 76 ricoverati in terapia intensiva, 12304 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 23 FEBBRAIO 2021 IN ABRUZZO

AGGIORNAMENTO NEWS

Il Decreto Draghi ha prorogato fino al 27 marzo il divieto di spostamento tra Regioni ma ha anche vietato gli spostamenti verso le abitazioni private in zona rossa, quali sono le Province di Pescara e Chieti. Per le zone arancioni, ossia per il resto dell’Abruzzo, restano le regole attualmente in vigore e cioè: sarà possibile, una sola volta al giorno, andare in un’altra abitazione privata per un massimo di due persone, accompagnate eventualmente anche da figli minori di 14 anni sui quali esercitino la potestà genitoriale, così come le persone disabili o non autosufficienti con cui convivono. Gli spostamenti potranno avvenire soltanto entro lo stesso Comune con l’eccezione per chi risiede in Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti potranno spostarsi anche verso Comuni diversi, purché entro il limite di 30 chilometri dai confini e non verso capoluoghi di Provincia. Per tutti resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.

Aumentano i casi di chiusura di scuole. Ieri é toccato in via precauzionale alla scuola dell’infanzia di Marcianese, in considerazione dei casi di positività e del divieto di utilizzare dispositivi di protezione per i bambini al di sotto dei 6 anni di età, sono sospese le attività didattiche in presenza delle sezioni della scuola fino a venerdì.

A Pescara la situazione dei contagi é ancora grave. Il Presidente della Commissione Ambiente, Ivo Petrelli, ha sottolineato l’imponente attività di sanificazione e igienizzazione necessaria su tutto il territorio, che non si limita più più al solo tradizionale lavaggio delle strade, ma piuttosto mira a tutte quelle infrastrutture che sono di uso comune, dai bidoni e cassonetti stradali alle panchine sino alle aree di accesso a parchi, giardini, scuole, chiese e luoghi di cultura. Una situazione che va evidentemente monitorata ventiquattro ore su ventiquattro per contenere il contagio e impedire la sua ulteriore diffusione.