Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 18 febbraio 2021

Notizie del 18 febbraio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 551 ricoverati, 63 terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 18 febbraio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 438 nuovi positivi. 6 deceduti per un totale di 1588 e 35.434 guariti, 12.207 attualmente positivi, 551 ricoverati in area medica, 63 ricoverati in terapia intensiva, 11.593 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 18 FEBBRAIO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

A Pescara é impennata di casi: mai cosi tanti ricoveri come ieri negli ultimi due mesi. ICovid Hospital di Pescara, realizzato in tempi record nella scorsa primavera è al completo ed è stato necessario riconvertire in aree Covid alcuni reparti dell’ospedale principale. Oggi in Abruzzo si è registrato il record dei ricoveri degli ultimi due mesi. La maggior parte degli ospedalizzati si trova tra Pescara e Chieti.

Le due Provincie sono in zona rossa a seguito del forte incremento di casi dovuti alla variante Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute e con autocertificazione. Sono previste alcune deroghe a tale ferree regole. Due non conviventi che potranno fare visita a figli, genitori o nonni. Quindi, fermo restando il divieto di spostamento tra le Regioni, é consentito a massimo due non conviventi di effettuare visite nelle abitazioni private, con autocertificazione.

Dalla deroga non sono conteggiati gli under 14, i cui spostamenti saranno quindi consentiti. É consentito fare attività motoria nei pressi della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione e sportiva all’aperto in forma individuale. Bar e ristoranti chiusi.

Chiusi anche i negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Aperti i parrucchieri, chiusi i centri estetici. le lezioni scolastiche, fino al 28 febbraio, procedono con la didattica a distanza.

Il resto della Regione, invece, é in zona arancione. Ciò significa che ci si potrà muovere liberamente all’interno del proprio Comune e rispettando il coprifuoco, che rimane valido dalle 22 alle 5. Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie potranno effettuare solo servizi d’asporto (fino alle 22) e a domicilio. Non si potrà invece consumare cibo e bevande nella adiacenze dei locali.

Da ieri sono state inserite nella piattaforma telematica regionale per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid 19, nuove categorie che potranno aderire alla campagna, e cioé: personale non assistito e non residente in Abruzzo, ma operante in scuole e università abruzzesi esclusivamente (accesso esclusivamente attraverso il sistema Spid); personale afferente ad enti di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo: accesso con tessera sanitaria per i residenti (con Spid per i non residenti); personale degli asili nido pubblici e privati; insegnanti di sostegno; tirocinanti; personale scolastico non docente (e non compreso in altre voci).

Intanto si organizzano screening di massa per i prossimi giorni: nella frazione San Pelino di Avezzano, dove si é registrato un aumento di casi; sulla popolazione scolastica a L’Aquila e nuovamente nel weekend a Lanciano.