Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 18 aprile 2021

Notizie del 18 aprile sul Covid-19 in Abruzzo, i dati : in attesa dell’aggiornamento 515 ricoverati, 54 in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 18 aprile 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 180 nuovi positivi e 8 deceduti, 56.926 guariti , 9.871 attualmente positivi, 515 ricoverati in area medica, 54 ricoverati in terapia intensiva, 9.302 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

I DATI DEL 18 APRILE 2021

Dal primo pomeriggio disponibili i dati aggiornati.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Da lunedì l’Abruzzo sarà in zona arancione tranne i seguenti Comuni: in Provincia di L’Aquila, Avezzano, Celano, Carsoli, Sante Marie, Magliano dei Marsi, Civitella Roveto, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Luco dei Marsi, Barisciano, Ocre, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo, San Demetrio ne’ Vestini, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere, Caporciano e Navelli, Roccacasale e Collarmele; in Provincia di Teramo, Nereto, Campli, Morro d’Oro, Ancarano e Mosciano Sant’Angelo oltre alle frazioni di Castelbasso, Mulano e Colle di Giorgio nel Comune di Castellalto.

“Le zone rosse che sono state adottate hanno portato gli effetti di contenimento sperati tanto che in provincia dell’Aquila i Comuni soggetti a restrizioni sono più che dimezzati, anche se ce ne sono due che sono stati inseriti. –ha dichiarato il Presidente della Regione Marco Marsilio– Le province di Chieti e Pescara continuano a non avere comuni in zona rossa, mentre nel teramano si sale a cinque comuni oltre ad alcune frazioni in quello di Castellalto.

Come annunciato dal Premier Mario Draghi in conferenza stampa, dal 26 aprile tornerà la zona gialla e le scuole riapriranno completamente in presenza nelle zone gialle e arancione. A partire dalla stessa data riprenderanno anche gli sport all’aperto, incluso il calcetto, dal primo maggio in zona gialla si tornerà negli stadi con una capienza massima di mille persone. Stesse regole per i concerti. Dal 15 maggio riapriranno anche le piscine all’aperto e dal 1° giugno ripartiranno alcune attività legate alle palestre. Il 1° luglio, invece, potranno riprendere le attività fieristiche. Per gli spostamenti, invece, si pensa a un pass vaccinale sul modello di quello studiato dall’Unione europeo.

Intanto, per agevolare l’adesione alla campagna vaccinale da parte dei soggetti fragili e dei disabili che non si erano ancora iscritti alla piattaforma regionale (attivata lo scorso 18 gennaio), è stato riaperto il sistema per consentire la manifestazione d’interesse alla vaccinazione. La piattaforma è raggiungibile all’indirizzo sanita.regione.abruzzo.it. Potranno aderire anche i caregiver e i familiari conviventi. Il sistema regionale è indipendente dalla piattaforma Poste (che consente le prenotazioni solo in base all’età) e le chiamate alla vaccinazione saranno gestite dalle Asl, sulla base del proprio modello organizzativo.