Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 11 gennaio 2021

Notizie dell’11 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 465 ricoverati, 41 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 11 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 315 nuovi positivi su 3.682 tamponi analizzati, 3 decessi, che hanno portato il totale a 1.282. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 24.935. I ricoverati in malattie infettive erano 465, in terapia intensiva 41. Gli attualmente positivi erano 11.541.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DELL’11 GENNAIO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Da oggi l’Abruzzo tornerà in zona gialla. Bar e ristoranti saranno aperti fino alle 18 e ci si potrà spostare tra Comuni: vietato, però, spostarsi in un’altra Regione, salvo che per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità.

L’Abruzzo è anche una delle tre regioni in Italia che ha previsto da lunedì 11 gennaio la ripresa dell’attività didattica in presenza per gli studenti delle scuole superiori. L’assessore all’Istruzione Pietro Quaresimale ha spiegato che si é deciso deciso di riattivare al 50% l’attività didattica in presenza così come previsto dal Governo perché le condizioni del contagio in Abruzzo sono con un indice Rt al di sotto della media nazionale.

É stata incrementata la frequenza degli autobus sulle linee maggiormente frequentate dagli studenti con il conseguente aumento del numero di mezzi in circolazione. Abbiamo fissato con le prefetture i piani di trasporto in relazione anche allo scaglionamento del rientro a scuola, rivolgendo un’attenzione particolare alle aree ad alta intensità di frequenza. Si ripartirà, quindi, con 120 pullman in più e 417 corse aggiuntive.

Un ringraziamento doveroso va agli abruzzesi che con i loro sacrifici, la loro disciplina e il loro senso civico, hanno contribuito a riportare sotto controllo la circolazione del virus. –ha scritto sui social il Governatore Marsilio– Ma non è finita qui: nuove varianti più contagiose e aggressive stanno colpendo anche l’Italia e l’Abruzzo, tornano a salire gli indici di contagio e di ricovero negli ospedali, anche a causa dell’inevitabile moltiplicarsi dei contatti e delle relazioni sociali durante le festività”.

Marsilio ha poi invitato a mantenere comportamenti prudenti: “Il Governo ha abbassato i limiti oltre i quali scattano le soglie di allarme e le relative restrizioni, e nuovi parametri ancora più rigorosi sono allo studio proprio in questi giorni. Tornare in zona arancione o rossa è un rischio ben presente dietro l’angolo. Per questo è necessario perseverare nei comportamenti virtuosi, rafforzare la sorveglianza, mettere in campo tutti gli strumenti utili”.

Intanto, il Premier Giuseppe Conte ha riunito i capi delegazione di maggioranza per confrontarsi sul nuovo Dpcm, in vigore dal prossimo 16 gennaio. Stando a indiscrezioni, tra le ipotesi ci sarebbe quella di vietare ai bar l’asporto di cibi e bevande a partire dalle ore 18; in ogni caso bar e ristorazione dovrebbero continuare a chiudere a quell’ora. Le palestre rimarranno chiuse ma potrebbe esserci qualche deroga alle lezioni individuali. Nelle zone gialle potrebbero riaprire i musei. Per quanto riguarda gli spostamenti tra Regioni continuerebbero a essere vietati tra quelle rosse e arancione ma tale limite potrebbe essere esteso anche tra quelle in zona gialla.