Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 1° febbraio 2021

REGIONE -Lunedì 1° febbraio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 402 nuovi positivi con 3.750 tamponi molecolari e 10.178 test antigenici. 5 decessi. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia erano 30.892. I ricoverati in malattie infettive sono 383, in terapia intensiva 46. Gli attualmente positivi sono 10.487. Sono in isolamento domiciliare 10.058.

BOLLETTINO DEL 1° FEBBRAIO 2021 IN ABRUZZO Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

L’Abruzzo é in fascia gialla. Bar e ristoranti possono offrire la consumazione al pubblico dalle 5 alle 18; dopo le 18 possono restare aperti per l’asporto solo gli esercizi dotati di una cucina. Sempre consentita la consegna a domicilio. Riaprono anche i musei, solo nei giorni feriali. É possibile uscire dal proprio Comune senza autocertificazione, ma fino al 15 febbraio non è permesso spostarsi in un’altra Regione. É possibile raggiungere seconde case fuori regione, ma solo se di proprietà o in affitto e solo insieme al proprio nucleo familiare.

Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Le visite a parenti e amici sono consentite, all’interno della propria regione, massimo una volta al giorno spostandosi al massimo in due persone, fatta eccezione per i minori di 14 anni e conviventi disabili/non autosufficienti. Restano chiusi palestre, piscine, cinema, teatri; e sospesi congressi, fiere e manifestazioni.

Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, ha detto che nel nostro Paese servirebbe una zona rossa adeguatamente rispettata; una soluzione già adottata in altri Paesi e che ha permesso di tornare a una vita praticamente normale. Secondo Ricciardi la scorsa estate é stata sottovalutata la capacità del virus di tornare, e non sono stati fatti investimenti sulle scuole, sui trasporti, sprecando tutto il lavoro fatto prima. La gente a lungo andare si stanca e i politici non hanno spiegato che le misure restrittive sono necessarie anche per l’economia e che sarebbe stato meglio chiudere tutto per un periodo limitato, altrimenti si rischia di aprire e chiudere. La zona gialla, come è stata interpretata è una specie di liberi tutti, la gente si prende giustamente tutti gli spazi che la legge consente col rischio che si verifichino assembramenti.

Il Presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, su Twitter, ha annunciato che l’AstraZeneca fornirà 9 milioni di dosi aggiuntive nel primo trimestre per un totale di 40 milioni di dosi e che inizieranno le consegne una settimana prima del previsto. Intanto, all’aeroporto militare di Pratica di Mare sono arrivate le 66.000 dosi del vaccino Moderna inizialmente in programma questa settimana: ora le fiale di vaccino saranno distribuite dall’esercito nelle varie Regioni che potranno iniziare a somministrarle.

Intanto si é concluso lo screening di massa Fossacesia, Francavilla al Mare, Lanciano, Ortona e San Giovanni Teatino.