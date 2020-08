Notizie del 7 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: 20 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 7 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 6 agosto parlava di 15 nuovi casi. 20 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 132 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2810 dimessi/guariti. I positivi erano 140.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 7 AGOSTO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Il Direttore generale della Asl e il prefetto di Teramo hann dichiarato che i migranti positivi al Covid 19 ospitati nel Cas di Civitella del Tronto sono 24 e non più 10. Tra i positivi sette sono minorenni tra i 15 e i 17 anni. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ha sottolineato come quindici nuovi casi di Coronavirus sia il secondo dato più alto dal 29 maggio, quando si registrò l’azzeramento dei contagi.

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 402; i decessi 6. Le persone ancora positive al Coronavirus erano 12.94. Di queste i soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 42, 762 quelli ricoverati con sintomi.

Il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute ha rilevato chel’indice di trasmissione nazionale (Rt) calcolato sui casi sintomatici, è pari a 1.01. “Al netto dei casi identificati attraverso attività di screening e dei casi importati, il numero di casi sintomatici diagnosticati nel nostro paese è stato sostanzialmente stazionario nelle scorse settimane”, si legge nel report. L’età mediana dei casi diagnosticati nell’ultima settimana é scesa intorno ai 40 anni. In tutte le Regioni e province autonome sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione da Covid nella settimana di monitoraggio corrente” e “negli ultimi 14 giorni si osservano stime dell’indice di trasmissione Rt superiori ad 1 in undici Regioni dove si sono verificati nelle ultime 3 settimane recenti focolai, ma senza comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali”

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che sei candidati vaccini sono arriivati nella terza fase degli studi clinici. Più di 140 laboratori in tutto il mondo stanno sviluppando vaccini e sei sono all’ultima fase in Stati Uniti, Cina, Regno Unito e Russia.