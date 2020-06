Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 27 giugno

Notizie del 27 giugno sul Covid-19 in Abruzzo e dati bollettino: sono 30 i pazienti ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva

REGIONE –Sabato 27 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 26 giugno, parlava nuovo caso, 30 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 2 in terapia intensiva, mentre gli altri 326 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I positivi erano 458, 2.466 i dimessi/guariti; 358 i positivi. Il prossimo report sarà trasmesso lunedì 29 giugno ma vi aggiorneremo con i dati puntualmente forniti dal Ministero della Salute.

Il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, ha dichiarato che l’indice di contagiosità Rt è inferiore a 1 in tutta Italia, con differenze fra regioni nell’incidenza. Focolai che indicano che il virus in determinati contesti circola anche rapidamente. Questo conferma che l’epidemia da SARS-CoV-2 non è affatto conclusa in Italia, questo deve invitare alla cautela. Mentre la situazione sembra migliorare costantemente, soprattutto in Abruzzo, arriva il grido di allarme dall’OMS.

Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato infatti che l’epidemia di Coronavirus si sta comportando come era stato ipotizzato. Il paragone è con la Spagnola che si comportò esattamente come il Covid-19: andò giù in estate e riprese ferocemente a settembre e ottobre, facendo 50 milioni di morti durante la seconda ondata.

Regione Abruzzo e Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, ieri mattina, a Pescara, nella sede dell’assessorato alle Politiche agricole, hanno sottoscritto una convenzione, valida per tre annualità, che consentirà, negli uffici del Dipartimento Agricoltura, lo svolgimento di tirocini, anche in modalità analoghe al lavoro agile nel periodo di durata dell’emergenza sanitaria da COVID19, della durata massima di diciotto mesi.

