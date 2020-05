Notizie e dati bollettino Covid-19 in Abruzzo del 26 maggio: in attesa del nuovo bollettino sono 149 i ricoverati, 3 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 26 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 4 casi nuovi, 149 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 3 in terapia intensiva e 940 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

AGGIORNAMENTI NEWS

Tiene banco la Legge n. 118/2020, il cosiddetto provvedimento “Cura Abruzzo”. Il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ne ha illustrato in conferenza stampa i punti salienti, sottlineando, prima di tutto, che l’Abruzzo sta facendo celermente la propria parte e non é secondo. Ha evidenziato come sia stato stanziato un corpus di interventi molto ampio, con misure urgenti in favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria. Sempre in merito alla Legge 118, l’assessore allo Sviluppo economico, Mauro Febbo, si é detto dispiaciuto di constatare come le 16 sigle sottoscrittici del documento solo 40 giorni fa presentavano una richiesta di interventi per ben 140 milioni e oggi affermano, gratuitamente, che non c’è copertura per 60. Affermazione errata, a suo dire, perché per i 60 milioni del Cura Abruzzo c’è la certificazione degli uffici Bilancio e Ragioneria, oltre il parere del Legislativo.

Sono state portate all’approvazione della Giunta regionale le Linee di indirizzo del nuovo bando di aiuti per investimenti in macchinari, impianti e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale legati anche al contenimento e contrasto degli effetti derivanti dal diffondersi del Covid-19. L’assessore Febbo ha annunciato che in ragione dell’individuazione di nuove linee programmatiche a sostegno della promozione turistica regionale durante l’emergenza sanitaria globale da Covid 19, la Regione ha deciso di revocare la procedura ad evidenza pubblica per il potenziamento della promozione e commercializzazione del “Brand Abruzzo” nei mercati di riferimento collegabili alle rotte aeree nazionali e internazionali”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 26 MAGGIO 2020

Disponibili nel primo pomeriggio i dati della giornata odierna a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 26 MAGGIO 2020

[IN AGGIORNAMENTO]