Aiuta Impresa, la soddisfazione di De Renzis per l’alto numero di domande

PESCARA – Il Consigliere regionale Luca De Renzis ha annunciato che dalla mezzanotte di oggi, 26 giugno, si sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative al bando “Aiuta Impresa”, voluto dalla Lega per dare un primo importante segnale al mondo dell’imprenditoria e, in poche ore, sul portale della Regione Abruzzo sono già pervenute oltre migliaia e migliaia di domande.

De Renzis ha proseguito dicendo che questa grande partecipazione da parte delle aziende denota che l’azione politica posta in essere dal Consiglio regionale su iniziativa propulsiva della Lega va nella giusta direzione, attraverso un fondo che permetterà alle micro e piccole imprese e ai lavoratori autonomi di vedersi riconosciuto, sotto forma di contributo a fondo perduto, un rimborso delle spese di investimento nella misura del 40% delle spese sostenute fino ad un massimo di 5.000 euro.

Ha rassicurato che “questa tipologia di azione non rimarrà isolata perché come amministratori è nostro preciso compito proporre delle giuste misure a favore del tessuto imprenditoriale abruzzese che vadano oltre il carattere di intervento straordinario poiché la salvaguardia delle attività imprenditoriali è indispensabile per garantire elevati livelli di occupazione e, di conseguenza, di reddito a vantaggio della popolazione intera”.

A tal proposito, in veste di componente dell’Esecutivo Regionale della Lega con delega al mondo dell’imprenditoria, De Renzis ha detto che si farà promotore di alcune iniziative di prossima realizzazione che mettano in contatto gli esponenti delle varie associazioni di categoria e i rappresentanti politici del territorio “al fine di individuare un percorso congiunto che tuteli gli interessi collettivi della micro e piccola impresa, dei tanti lavoratori autonomi ma anche le medie e grandi aziende che operano nella nostra regione con interventi decisi sul costo del lavoro”.