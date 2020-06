Notizie del 24 giugno sul Covid-19 in Abruzzo e dati del bollettino: sono 46 i pazienti ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 24 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 23 giugno, parlava nuovo caso su un totale di 670 tamponi analizzati, 45 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 3 in terapia intensiva, mentre gli altri 342 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I positivi erano 460

É pronta una bozza del piano per fare rientrare i bambini a scuola in assoluta sicurezza. la data presunta é il 14 settembre. Tra i punti salienti: l’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venire meno la possibilità di essere riconosciuti. La colazione e la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. L’ingresso a scuola avverrà in una fascia temporale aperta (dalle 7.30 alle 9), fascia che potrà essere adeguata alle nuove condizioni, programmata e concordata con i genitori. Il pasto – completo, comprensivo di primo, secondo, contorno, acqua e frutta – sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati. I cambi degli orari potranno avvenire, analogamente, per le fasce di uscita, al termine dell’orario scolastico.

Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha detto che sono stati approvati i chiarimenti definitivi alla Legge 9 del ‘Cura Abruzzo 1’ richiesti dal Governo. Sono state date, così, risposte concrete agli altri cavilli sollevati e obiettati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, “rispondendo punto per punto, producendo le nostre osservazioni e siamo convinti che non arriveremo mai a un contenzioso costituzionale”.

Intanto il Castello di Semivicoli ha riaperto le sue porte per offrire ai propri visitatori un’esperienza nuova e stimolante, coniugando le degustazioni con il godimento dei paesaggi e dell’aria aperta nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

