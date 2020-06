Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 22 giugno

Notizie del 22 giugno sul Covid-19 in Abruzzo e dati del bollettino: ad oggi sono 53 i ricoverati in Regione, 3 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 22 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 19 giugno, parlava di un nuovo caso su un totale di 1.530 tamponi analizzati. 53 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 353 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I positivi erano 407. Il numero dei deceduti era salito a 459 mentre 2.414 erano i dimessi/guariti. Il presidente di Regione, Marco Marsilio, ha postato su Facebook che il 21 giugno 2020 si sono verificati 0 nuovi casi positivi e nessun decesso. Erano 53 i ricoverati (di cui 3 in terapia intensiva). I positivi in Abruzzo erano 403.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha modificato le raccomandazioni per il rilascio dall’isolamento dei pazienti che hanno contratto l’infezione daCoronavirus. Non servono più necessariamente due tamponi negativi a distanza di almeno 24 ore, oltre alla guarigione clinica ma bastano tre giorni senza sintomi (inclusi febbre e problemi respiratori). “I criteri aggiornati – specifica l’Oms – riflettono i recenti risultati secondo cui i pazienti i cui sintomi si sono risolti possono ancora risultare positivi per il virus SarsCoV2 mediante tampone RT-PCR per molte settimane. Nonostante questo risultato positivo del test, è improbabile che siano infettivi e pertanto che siano in grado di trasmettere il virus a un’altra persona”.

Oggi alle ore 11:45, nel piazzale antistante l’ingresso del parcheggio dell’ospedale civile di Pescara, la consegna di centinaia di dispositivi di protezione individuale anti Covid-19 per i sanitari del Reparto di Rianimazione e Malattie Infettive. Si tratta di materiale acquistato con la raccolta fondi organizzata dal mensile Il Grande Sorpasso di Montesilvano e dalla Bcc Abruzzese Cappelle Sul Tavo.