Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 20 novembre 2020

Notizie del 20 novembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 658 i ricoverati, 74 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 20 novembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il 19 novembre in Abruzzo si registravano 649 nuovi positivi. I ricoverati in malattie infettive erano 658, in terapia intensiva 74; 14130 in isolamento domiciliare. 9 i decessi che hanno portato il totale a 721.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 20 NOVEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri ha dichiarato di auspicarsi é quello di vaccinare una parte importante della popolazione nel primo semestre o entro il terzo trimestre del 2020 anche se non si sa quanti italiani vorranno farlo.

Ieri intanto di é tenuto un incontro in videoconferena tra Regioni e Ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, nella riunione di ieri, nella quale si é concordato che i parametri del monitoraggio non cambieranno fino al 3 dicembre. Boccia ha precisato che le Regioni che applicheranno autonomamente delle misure restrittive per i propri territori potranno richiedere i ristori per le categorie colpite dai provvedimenti. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha definito “seria” la situazione, invitando a non sottovalutrala La pressione sulle strutture sanitarie è ancora molto alta. Non si può assolutamente scambiare qualche primo segno di miglioramento, frutto delle misure adottate nelle ultime settimane, in uno scampato pericolo.

Intanto, sono al vaglio del Governo alcune proposte per il prossimo DPCM dedicato alle festività natalizie e di fine anno. Nelle feste dovrebbero restare ancora chiusi per i circoli e le strutture sportive, le palestre i cinema e i teatri. Per quanto riguarda il cenone, possibile che non si potrà essere più di sei a tavola. Si potrebbero tenere i negozi per lo shopping aperti anche di sera tardi, per dilatare gli ingressi e favorire comunque il commercio Il limite del coprifuoco, dalle 22 alle 5 in tutta Italia, potrebbe essere spostato alle 23 o a mezzanotte la sera del 24 dicembre.