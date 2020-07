Notizie del 13 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 27 i pazienti ricoverati in ospedali, zero in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 13 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 10 luglio parlava di tre nuovi casi. 22 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 in terapia intensiva, mentre gli altri 128 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 464 pazienti deceduti; 2709 dimessi/guariti. I positivi erano 148.

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, domenica 12 luglio i nuovi casi erano 5. 22 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 in terapia intensiva, mentre gli altri 128 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 465 pazienti deceduti, nessuno nuovo; 3328 i dimessi/guariti.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 234, i decessi 9. I ricoverati con sintomi erano 776, 68 quelli in terapia intensiva, 13.335, le persone in isolamento domiciliare. I guariti erano 306.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha dichiarato sui social che “220 mila contagi Covid in un solo giorno a livello mondiale. Mai prima un numero così alto in sole 24 ore. Questo ci dice che non è vinta e che serve ancora attenzione da parte di tutti. Dobbiamo continuare a seguire la linea della prudenza e della gradualità”. Intanto, il Governo sta per emanare un nuovo Dpcm sull’emergenza Coronavirus per prorogare le misure già esistenti per contenere il contagio: le norme sono infatti in scadenza il 14 luglio. L’idea parrebbe quella di prorogare al 31 luglio tutte le misure restrittive contenute nel Dpcm dell’11 giugno scorso e confermare le ordinanze adottate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sul divieto di ingresso per chi ha soggiornato negli ultimi 14 giorni nei 13 Paesi che sono al di sotto dei coefficienti minimi di sicurezza.