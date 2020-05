Lorenzo Martelli canta Elvis Presley in “Il respiro di te” [VIDEO]

Il tenore abruzzese interpretato il diadattamento inedito in italiano del brano “Always on my mind”. Nel videoclip alcune scene Tagliacozzo

TAGLIACOZZO – É uscito lo scorso 16 maggio 2020 su youtube “Il respiro su di te”, adattamento inedito in italiano del brano “Always on my mind” di Elvis Presley, interpretato dal tenore abruzzese Lorenzo Martelli. Il capolavoro, pubblicato in origine nel 1973, è stato riscritto dall’autore milanese Daniele Piovani, con il quale il giovanissimo lirico ha da poco avviato una collaborazione che lo porterà nei prossimi mesi a pubblicare nuovi brani. Il videoclip, realizzato da Severino Grimaldi, mostra in alcune scene Tagliacozzo, uno dei borghi più belli d’Italia, dove Lorenzo è cresciuto ed ha avviato i primi passi nella musica.

ADATTAMENTO IN ITALIANO “IL RESPIRO SU DI TE”

sì lo so che ho sbagliato

mi ero illuso come sempre

io lo so che ti amo

è per te che resisto

come il vento io soffierò

e sfiorandoti sarò

quel respiro su di te

il respiro su di te

sì lo so che è diverso

sono stato imperfetto

io lo so sei infelice

il tuo cuore non mente

dal mio canto ti guiderò

e avvolgendoti sarò

quel respiro su di te

il respiro su di te

dimmi come può l’amore vincere

stringimi e sarà di nuovo favola

la nostra favola

nei tuoi giorni io ci sarò

quando il buio tu vedrai

sentirai quel respiro su di te

il respiro su di te

nel silenzio troverai

il respiro su di te

BIOGRAFIA

Lorenzo Martelli nasce ad Avezzano il 15 maggio del 1998. Interprete classico “Crossover”, all’età di 18 anni incide il suo primo disco “InCanto”, che raccoglie 7 evergreen della musica italiana. Ha compiuto gli studi musicali a L’Aquila, diplomandosi in tromba al Liceo Musicale “D.Cotugno”. Attualmente frequenta il Triennio di Canto Lirico presso il Conservatorio di Musica “A.Casella” a L’Aquila e contemporaneamente l’Accademia di Alto perfezionamento di Canto Lirico presso la Crossover Academy diretta dal M° Piero Mazzocchetti e seguita dal M° Beppe Vessicchio.

Tra i numerosi traguardi già raggiunti, è stato finalista nel del 60° Festival di Castrocaro e vincitore del “National Voice Awards” nel 2017. Tra le altre esperienze, Lorenzo ha cantato nel 2017 a Roma il Canto degli Italiani, alla presenza del sindaco, Virginia Raggi e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sempre nello stesso anno è volato oltre oceano per eseguire un concerto a Toronto, in Canada, ha inoltre avuto l’onore di cantare la messa d’Incoronazione in Do maggiore di Mozart K37 nella sala Nervi, in presenza di Papa Francesco. Nel 2018 vince il 24° Festival di Avezzano, con l’inedito “Il posto in prima fila”.