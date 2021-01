Contest di pittura “Calcio & Arte”: ecco come partecipare

SILVI – “Calcio e Arte” è questo il titolo del contest pittorico organizzato dalla giornalista e autrice del saggio “L’evoluzione del gioco e il calcio femminile” Francesca Di Giuseppe e dall’Associazione culturale “Le Ali della Vita” di Silvi (TE).

L’idea di “Calcio e Arte”- spiega la giornalista Francesca Di Giuseppe- è nata in maniera molto spontanea, parlando con la Presidente dell’Associazione “Le Ali della Vita” di Silvi, Lucrezia Di Francesco. Insieme abbiamo deciso di iniziare questo progetto per capire come, a partire dalla lettura di un libro sul calcio femminile (nello specifico il mio saggio “L’evoluzione del gioco e il calcio femminile”), si sarebbe potuta sviluppare la vena artistica dei pittori per dare vita a dei quadri a tema”.

Il contest di pittura consisterà in una mostra virtuale in cui saranno esposte le opere realizzate dagli artisti a seguito della lettura del volume della Di Giuseppe. Coloro che intenderanno partecipare, potranno scrivere direttamente all’autrice all’indirizzo mail postcalcium@gmail.com e riceveranno il libro “L’evoluzione del gioco e il calcio femminile” in formato pdf. Successivamente alla lettura e alla realizzazione dell’opera, gli artisti dovranno spedire l’immagine di quanto realizzato sempre allo stesso indirizzo mail. Il termine per l’invio delle proprie opere è la fine di luglio 2021.

“Sono molto curiosa di scoprire come l’arte si possa unire al calcio. Apparentemente possono sembrare due mondi molto diversi ma a mio parere non lo sono perché per me che amo molto il calcio, anche un bel goal o una bella parata possono essere considerati opere d’arte. Sportive, ma sempre opere d’arte! – sottolinea l’autrice Francesca Di Giuseppe – Spero in un’ampia partecipazione degli artisti, ma anche di chi ha semplicemente l’hobby della pittura; spero che in tanti saranno stimolati e incuriositi da questo progetto che mi auguro possa andare in porto”.

“Francesca Di Giuseppe è una giornalista di grande capacità e umiltà, ci conosciamo da molti anni perciò ho accettato subito la sua proposta. Ho accolto questa idea di realizzare degli elaborati pittorici partendo dal calcio femminile, e quindi da argomenti che di norma l’artista non tratta nel suo processo creativo poiché di solito realizza opere del suo intimo, perché mi auguro che da questa esperienza possano nascere anche dei nuovi linguaggi di comunicazione – ha dichiarato la Presidente dell’Associazione “Le Ali della Vita” e Maestra d’Arte Lucrezia Di Francesco – Sono contenta di iniziare questo percorso, di coinvolgere artisti di mia conoscenza o artisti che sono interessati e vorranno collaborare con noi. Spero che da questa idea possano nascere altre attività e approfitto per ringraziare Francesca Di Giuseppe per aver voluto coinvolgere me e la mia Associazione in questo progetto”.

Il libro “L’evoluzione del gioco e il calcio femminile”, edito da Lupi Editore è in vendita su Amazon. Per ulteriori informazioni: postcalcium@gmail.com