Giulianova, esito dell’incontro tra autorità marittima ed ente porto

GIULIANOVA – Si è tenuto questo pomeriggio presso la sala riunioni dell’Ufficio Circondariale marittimo di Giulianova l’incontro tra il Comandante dell’Ufficio Circondariale marittimo di Giulianova, Tenente di Vascello Daniela Sutera, ed il Presidente neo eletto, Valentino Fabrizio Ferrante, accompagnato dal nuovo CdA. Presenti all’incontro anche il Presidente uscente, Marco Verticelli, ed il Direttore Maurizio Ferrari.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la disponibilità al dialogo ed alla collaborazione da parte dell’Autorità Marittima; disponibilità a sua volta confermata dal nuovo CdA, e che si ritiene necessaria per la buona riuscita delle numerose iniziative promosse dall’Ente porto giuliese per promuovere lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio.

Sinergia e dialogo quindi le parole chiave di quest’incontro; aspetti questi che finora hanno costituito la base del rapporto istauratosi negli anni tra Ente Porto e Capitaneria di porto ed ancora più necessari in questo delicato frangente storico che il nostro Paese sta vivendo.

In occasione della visita il Comandante Sutera ha ringraziato il Presidente Verticelli ed il CdA uscente per quanto fatto per il Porto ma in generale per tutta la cittadinanza giuliese, che vive quotidianamente ed a vario titolo la realtà portuale, augurando buon lavoro e “vento in poppa” ad i neo eletti.