A Chieti e Pescara si riunisce il Consiglio Direttivo di AIGA: ecco quando

CHIETI – Venerdì 12 e Sabato 13 Novembre si svolgerà nelle città di Chieti e Pescara il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati.

La manifestazione sarà suddivisa tra l’evento convegnistico del Venerdì, che si terrà nella città di Chieti, presso l‘auditorium Cianfarani del Museo Archeologico Nazionale della Civitella, e quello associativo, che sarà invece svolto presso il complesso Multiplex Arca sito in Spoltore.

“La tavola rotonda del Venerdì dal titolo ‘La riforma giudiziaria attraverso i referendum. L’Ordinamento Giudiziario alla prova dei quesiti’ -come spiega l’Avv. Elio Carlino, Presidente di Aiga Chieti, la Sezione che avrà l’onore di ospitare il Convegno- “si pone l’obiettivo di costituire un occasione di studio e confronto per discutere delle attuali proposte di riforma dell’Ordinamento giudiziario con le autorità istituzionali e accademiche nonché, a latere, anche del possibile impatto che avrà sull’amministrazione della giustizia, in ambito regionale, la riforma della geografia giudiziaria”.

“Quest’ultimo tema, attualmente al centro del dibattito politico ed istituzionale -prosegue l’Avv. Andrea Cocchini coordinatore del Dipartimento Rapporti con il Parlamento e le Istituzioni- risulta di particolare rilevanza per il nostro territorio interessato dalla programmata chiusura dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, per effetto del Decreto Legge 155 del 07.09.2012″.

Nel Consesso del Sabato invece, si discuterà e delibererà, fra gli altri punti all’ordine del giorno, anche dell’elezione della Giunta per il biennio 2021-2022, dell’elezione del Collegio di Garanzia per il medesimo biennio, della nomina della Giunta allargata e della costituzione dei Dipartimenti.

L’Avv. Simone Gallo, Presidente della Sezione AIGA di Pescara sottolinea “il privilegio di poter nuovamente ospitare il Consiglio Direttivo Nazionale dell’AIGA, che nel corso della sessione pescarese procederà al rinnovo dei vertici nazionali dell’Associazione. L’evento si inserisce nel solco di una pluriennale tradizione che lega Pescara all’AIGA, sin dal Congresso Nazionale dell’Associazione tenutosi nella nostra città nel 1975 e poi ancora attraverso l’esperienza del CDN organizzato dalla nostra Sezione nel 2014”.

È una nuova stagione quella che si appresta a vivere AIGA, l’associazione apartitica e senza scopo di lucro che nasce il 7 giugno 1966 e che aderisce ad AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats), da attrice protagonista al tempo del PNRR. I Giovani Avvocati, infatti, sembrano essere gli interpreti privilegiati della Next generation per governare il cambiamento e lo sviluppo del ns. Paese quali intermediari qualificati per i cittadini, i soggetti economici e non con le istituzioni e la pubblica amministrazione.

Lo scorso 2 Ottobre si è avuto il cambio al vertice dell’Associazione che ha visto l’elezione dell’Avv. Francesco Paolo Pechinunno, per acclamazione, nella giornata conclusiva del XXVI Congresso Nazionale dell’Aiga a Roma. Al neoeletto Presidente è stato affidato dall’Assemblea il compito di raccogliere la sfida e rappresentare e guidare la categoria nel prossimo biennio. Il Consiglio Direttivo di Chieti e Pescara quindi, costituirà l’occasione per creare la nuova governance dell’Associazione che dovrà occuparsi del futuro della professione, dei diritti e della giustizia, del rapporto con le istituzioni e della politica forense.

“L’evento -concludono gli Avv.ti Elio Carlino, Andrea Cocchini e Simone Gallo– è un motivo di orgoglio per tutte le Sezioni Abruzzesi, coinvolte nella manifestazione, e per l’intero territorio regionale dal quale la Giovane avvocatura riparte nell’era post covid”.