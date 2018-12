Consiglio comunale di Montesilvano: approvate le variazioni al bilancio di previsione 2018/2020

L’assessore Cozzi: «Approvato il finanziamento di opere importanti per oltre 2 milioni di euro»

MONTESILVANO (PE) – Il consiglio comunale di questa mattina ha portato alla discussione dell’assise civica la Variazione generale al bilancio di previsione 2018/2020, in particolare il piano triennale delle opere pubbliche (inserimento di interventi di adeguamento delle strutture del centro sportivo Trisi, lavori anti allagamento per via Cairoli e via D’Agnese, lavori di riqualificazione per l’area esterna dell’ex Fea, realizzazione di nuovi loculi cimiteriali) e l’avvio di una procedura di evidenza pubblica per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria per i prossimi cinque anni. Inoltre, è stata approvata la delibera relativa alle opere di miglioramento per la sicurezza antincendio dell’intero fabbricato che ospita la scuola generale Dezio, in via Adda.

In particolare per quanto riguarda via Cairoli e via D’Agnese, nei pressi della zona dove verrà aperto il nuovo Distretto sanitario di base, sono previsti interventi sull’ impianto di sollevamento per le acque piovane.

«Ringrazio il consiglio comunale che ha compreso il lavoro che gli uffici hanno svolto in questi mesi», ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Valter Cozzi, «finalmente con questa approvazione mettiamo a disposizione della città somme importanti, più di 2 milioni di euro, che porteranno giovamenti fondamentali perché queste opere interesseranno zone importanti di Montesilvano che saranno presentate, nel dettaglio, nei prossimi giorni».