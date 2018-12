Pescara calcio, informazioni per la trasferta di Verona

I biancazzurri saranno impegnati lunedì sera nel posticipo contro l’Hellas Verona. Sulla via del recupero Gravillon, info per la trasferta

PESCARA – Prosegue la preparazione del Pescara in vista del prossimo match di campionato previsto per lunedì 17 alle ore 21:00 presso lo stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona. Il match si potrà seguire come sempre con la webcronaca in tempo reale a partire dall’ingresso in campo delle due squadre. Nella giornata di ieri intanto allenamento mattutino con lavoro tattico e partitelle a campo ridotto. Differenziato per Vincenzo Fiorillo, Hugo Campagnaro e Filippo Melegoni; fermo Michele Fornasier (stato influenzale). Indisponibile Christian Capone che prosegue nel suo percorso di recupero fuori sede. Nel gruppo anche il difensore Gravillon che pare aver completamente smaltito il lieve affaticamento muscolare. Questa mattina seduta di allenamento a porte chiusa allo stadio comunale “Ughetto di Febo” di Silvi. Nel primo pomeriggio conferenza stampa di Giuseppe Pillon presso la sala stampa del Delfino Training Center.

Informazioni per i tifosi biancazzuri in trasferta, prezzi biglietti

“La Questura di Verona segnala ai tifosi che si recheranno lunedì 17 dicembre allo stadio Bentegodi per assistere alla gara, utilizzando pullman, furgoni, mini van o autovetture private che, per motivi di sicurezza, dovranno utilizzare l’uscita autostradale di Verona Nord. All’uscita dal casello bisognerà entrare in tangenziale, seguendo l’indicazione Stadio fino all’arrivo nelle vicinanze dell’impianto, dove apposita segnaletica con l’indicazione Parcheggio Settore Ospiti condurrà i mezzi nell’area appositamente predisposta, che si trova a fianco del palazzetto Agsm Forum, sotto la Curva Nord, settore dello stadio dedicato ai tifosi del Pescara”.

La società Pescara Calcio ricorda che per la gara in argomento NON è necessario disporre della Fidelity Card (già Tessera del Tifoso). Il prezzo del tagliando per il settore ospiti 14 euro + diritti di prevendita e potrà essere acquistato presso il Circuito VivaTicket – “Rete di vendita Calcio”. La vendita si chiuderà domenica 16 dicembre alle ore 19.

Foto curva nord di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio