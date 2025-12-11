Coni Abruzzo 2025: Benemerenze sportive e “Con lo Sport d’Abruzzo nel Cuore” a L’Aquila

L’AQUILA – ll Coni Abruzzo rinnova per il 2025 la tradizionale Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Sportive, dedicata a dirigenti, tecnici, atleti e società che si sono distinti per meriti sportivi e organizzativi. La novità di quest’anno è la nascita di “Con lo Sport d’Abruzzo nel Cuore”, un evento celebrativo che abbraccia l’intero movimento sportivo regionale.

La prima edizione si terrà a L’Aquila il 12 dicembre 2025, alle ore 17.00, nel prestigioso Auditorium del Parco. L’iniziativa vuole rendere omaggio a campioni e realtà sportive che hanno dato prestigio alla Regione. Ospite d’onore sarà Sabatino Aracu, presidente della World Skate, insieme a numerose autorità politiche, sportive e culturali.

Il presidente regionale del Coni, Antonello Passacantando, ha sottolineato come la cerimonia rappresenti da sempre un momento significativo per celebrare impegno e risultati dello sport abruzzese. Con l’edizione 2025 si compie un passo ulteriore, creando un appuntamento che diventerà un punto di riferimento per tutto il movimento sportivo. La scelta di L’Aquila come sede è simbolica, legata alla rinascita e all’energia della città.

Durante la serata saranno premiate le eccellenze dello sport regionale. Tra i riconoscimenti spicca quello a Claudio Mazzaufo (nella foto), figura di rilievo dell’atletica italiana, responsabile dei salti azzurri e protagonista di tre Olimpiadi. Riceverà il Collare d’Oro, massimo riconoscimento del Coni, già affiancato dalla Palma d’Oro. La sua carriera, radicata in Abruzzo ma di respiro internazionale, lo rende un punto di riferimento per generazioni di atleti.