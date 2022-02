A L’Aquila la Conferenza per l’organizzazione del PD Abruzzo

La Conferenza per l’organizzazione e la comunicazione del PD Abruzzo si terrà il 10 febbraio presso la Sala Ipogea del Consiglio Regionale

L’AQUILA – Si svolgerà giovedì 10 febbraio alle 17.30 all’Aquila, nella Sala Ipogea del Consiglio regionale, la Conferenza regionale per l’organizzazione e la comunicazione del Pd Abruzzo. Vi parteciperà Stefano Vaccari, responsabile nazionale organizzazione. L’evento sarà trasmesso anche sui canali social del partito regionale. Daniele Marinelli, responsabile organizzazione del Pd Abruzzo, spiega che “servirà a fare il punto della rete di strutture, luoghi e strumenti di comunicazione di cui il PD abruzzese si è dotato per esercitare appieno la propria funzione democratica e politica. La riorganizzazione è avvenuta all’insegna del rinnovamento, della pluralità e dell’apertura, in coerenza con l’idea di un partito che potenzia la propria struttura e guarda all’esterno per arricchirsi e mettersi a disposizione della società. Abbiamo voluto investire sulle donne e sugli uomini del Pd, sugli amministratori e sulla rete dei circoli, sul rinnovamento e la valorizzazione dei giovani democratici e della conferenza delle donne; abbiamo aperto il partito alle personalità del comitato per le idee e alle lavoratrici e i lavoratori della conferenza. È il tempo di continuare su questa strada, con determinazione, lavoro collettivo e con le qualità umane e politiche della nostra comunità, per valorizzare i nostri ‘luoghi’ e metterli a servizio dell’Abruzzo. La presenza di Stefano Vaccari ci aiuterà a osservare le nostre dinamiche da una prospettiva nazionale, come ulteriore elemento di stimolo e a declinare la nostra esperienza nella complessiva scacchiera della comunità democratica del nostro Paese”.