Confcommercio: il ponte del 1° giugno rilancia il turismo in Abruzzo

REGIONE – Molti turisti hanno scelto di trascorrere il ponte del 1° giugno in Abruzzo, preferendo le località costiere e i piccoli borghi interni. Secondo Confcommercio, il 41,4% dei visitatori ha scelto il mare come destinazione principale, seguito dai borghi dell’entroterra (27,8%), dalla montagna (15,6%) e dai laghi (6,8%).

“La stagione primaverile ha in parte penalizzato le strutture ricettive abruzzesi, che hanno risentito del maltempo”, spiega Giammarco Giovannelli, presidente Confcommercio Abruzzo e Federalberghi Abruzzo (nella foto), “ma il ponte festivo che si è appena chiuso ha fatto registrare numeri importanti, dando il via alle prove generali della stagione estiva. Tuttavia, è importante le condizioni, e abbiamo tutte le carte in regola, per un’adeguata programmazione sulla stagionalità. Non possiamo più pensare che alberghi, ristoranti, strutture ricettive e stabilimenti possano contare su una stagione estiva che va da giugno a settembre: i costi di gestione, quintuplicati nel post- Covid – energia, costo del lavoro e materie prime – impongono scelte ambiziose. Riteniamo indispensabile arrivare almeno a cento giorni pieni di stagione turistica estiva“.

L’indagine del Centro studi di Confcommercio ha permesso di evidenziare come la spesa media, a persona, si sia attestata sui 460-470 euro con una permanenza media di 3,6 notti fuori casa. In termini di ospitalità, hotel e villaggi turistici si confermano la scelta più gettonata (24,4%), seguiti da case di amici o parenti (24,2%), bed & breakfast (22%), abitazioni di proprietà (15,2%) e residence (4,5%). La voce di spesa principale è la ristorazione (29,1%), seguita da viaggio (21,7%),