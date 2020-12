Confartigianato Avezzano, bando per servizio civile: come candidarsi

Le domande di partecipazione alla selezione per 2 operatori volontari da presentare entro e non oltre le ore 14 dell’8 febbraio 2021



AVEZZANO – È stato pubblicato in data 21/12/2020 il Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale presentati dagli enti iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali. Il progetto presentato da ANCOS è denominato: “Cittadinanza attiva contro il disagio e le solitudini nei territori” e prevede 2 posti presso la sede del Comitato Provinciale di Avezzano, negli uffici di Confartigianato Imprese. I progetti ANCoS hanno una durata pari a 12 mesi e sono retribuiti € 439,50 al mese.

Tutti gli interessati, giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni non ancora compiuti alla data di richiesta, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore dovranno possedere i requisiti (anagrafici e formali) indicati nel Bando e presentare la domanda di partecipazione esclusivamente tramite SPID sulla piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo www.domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

Nella sezione “Selezione volontari” del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando.

Le domande di partecipazione online devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 di lunedì 8/02/2021.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici di Confartigianato Imprese Avezzano telefonando al numero 0863/26282 o inviando una e-mail al seguente indirizzo: ancoscomitatoavezzano@gmail.com