Concorso “Italy Percussion Competition”: i vincitori 2023

PESCARA – Il concerto dei vincitori del concorso “Italy Percussion Competition” ha chiuso ufficialmente la ventesima edizione del festival internazionale “Days of Percussion”. La kermesse dedicata al mondo delle percussioni, organizzata dall’associazione culturale Italy PAS, con la direzione artistica dei maestri Antonio e Claudio Santangelo, ha animato il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara per sei intensi giorni, con concerti, master classes e sfide a colpi di bacchette.

L’auditorium del Conservatorio ha ospitato domenica l’esibizione dei vincitori del concorso internazionale, cui hanno preso parte studenti di prestigiosi Conservatori e università provenienti da tutto il mondo.

Ad aprire la serata, i vincitori della sezione “Marimba”- categoria A. Il primo a salire sul palco è stato Alexandru Beleca (Romania), secondo classificato, che si è esibito in “Porgy and bess” di E. Sammut, seguito dal primo classificato Edgars Zaurs (Lettonia), che ha incantato il pubblico con la sua esecuzione del brano “Velocities” di J. Schwantner. Tra i giovanissimi talenti protagonisti della serata finale c’è anche un pescarese: Lorenzo Ramundi, vincitore del secondo premio della sezione “Timpani” – categoria B. Ha chiuso la serata l’emozionante esibizione di Ching-Yun Lin (Taiwan), vincitrice della sezione “Marimba” – categoria C.

Il presidente dell’Italy PAS Antonio Santangelo ha consegnato, in chiusura di rassegna, il Premio alla Carriera a N. Jovan Živković e Nick Woud, due degli artisti internazionali che hanno preso parte alla kermesse in qualità di giurati, musicisti e docenti nelle master classes. Un premio speciale è andato anche al direttore del Conservatorio di Pescara Alfonso Patriarca.

I vincitori dei primi e dei secondi premi delle sezioni “Marimba” e “Timpani”:

MARIMBA

Cat. A 1° Premio Edgars Zaurs (Latvia) – 2° Premio Alexandru Beleca (Romania)

Cat. B 1° Premio Ass. Sung-En Chi (Taiwan) – 2° Premio Yi-Ling Cai (Taiwan)

Cat. C 1° Premio Ching-Yun Lin (Taiwan) – 2° Premio Hsuan Wu (Taiwan)

TIMPANI

Cat. A 1° Premio Litao Dong (China) – 2° Premio Mátyás Rigó (Ungheria)

Cat. B 1° Premio Mátyás Holló (Ungheria) – 2° Premio Lorenzo Ramundi (Italia)

Cat. C – Nessun vincitore

«Abbiamo vissuto intense giornate di musica e ritmo con percussionisti di fama internazionale che ci hanno regalato autentiche emozioni. Pensare che studenti di ogni parte del mondo abbiano affrontato ore di viaggio per potersi esibire in Concorso davanti a giurie altamente qualificate e avere, a loro volta, l’opportunità di assistere a concerti e masterclasses, ci riempie di soddisfazione e ripaga per tutto lo sforzo organizzativo di questi mesi» dichiara Antonio Santangelo. «Alla luce di questo, mi sento di fare un appunto alla Classe di Percussioni del Conservatorio D’Annunzio, perché nessuno degli studenti iscritti ha colto l’occasione di ascoltare gratuitamente master classes e concerti che avrebbero dato loro l’opportunità di conoscere il proprio livello di preparazione e i propri limiti. Ascoltare i grandi artisti presenti, sarebbe stato logico e naturale per chi ama davvero il proprio strumento. Peccato aver perso una grande opportunità. Presenti, invece, due miei ex allievi: Marco Ricordi, che ha suonato con gli artisti in concerto, e Lorenzo Ramundi, che ha tenuto alta la nostra “bandiera” e la mia scuola, vincendo il secondo premio nella sezione Timpani. Grazie ragazzi!”.