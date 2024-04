La Luce tema della Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese 2024

“Luce come Memoria, Presente e Innovazione” é il tema del Concorso Nazionale dedicato ai settori dell’artigianato artistico e del design

GUARDIAGRELE – Sarà la Luce il tema della 54 esima edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese che si terrà a Guardiagrele nel mese di agosto. E’ stato indetto il Concorso Nazionale dedicato ai settori dell’artigianato artistico e del design con tema: “Luce come Memoria, Presente e Innovazione”.

I partecipanti potranno ispirarsi al tema della Luce inteso nel suo senso più ampio. Il concorso è rivolto sia ai professionisti che ad alunni di licei artistici e scuole di artigianato.

“Aspettiamo anche quest’anno una grande partecipazione da parte delle scuole anche da fuori Regione. Ovviamente il Concorso è aperto anche ai professionisti. Il tema ha l’obiettivo di valorizzare la capacità degli artigiani di creare manufatti che uniscono la tradizione e l’innovazione, attraverso l’utilizzo della luce come elemento di comunicazione.” dichiara il presidente dell’Ente Mostra, Gianfranco Marsibilio “Ogni anno un tema nuovo che diventa filo conduttore sia per la mostra che per le iniziative collaterali, ogni anno una sorpresa per come gli artigiani riescono ad interpretarlo. Dopo il Gioco, La Bellezza delle Donne, temi degli anni scorsi, ecco la Luce che nell’artigianato, è fenomeno fisico che si fa estetico e, nello stesso tempo, metafora concreta di memoria e fedeltà e intuizione profonda e creativa di innovazione”.

Marsibilio inoltre rivolge l’invito a partecipare alla Mostra a tutti gli artigiani residenti nella Regione Abruzzo iscritti negli Albi Provinciali dell’Artigianato per l’annualità 2024, alle Associazioni di categoria legalmente riconosciute, alle Onlus che promuovono l’artigianato artistico abruzzese, ai professionisti, ai designers con regolare Partita IVA censiti presso l’Agenzia delle Entrate nel settore delle creazioni artistiche.