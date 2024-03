Catturati tre terroristi pericolosi a L’Aquila, parla Liris

“Un’operazione che dimostra l’impegno degli uomini e delle donne della polizia e della Procura nazionale Antimafia e Antiterrorismo”

L’AQUILA – “Voglio pubblicamente rivolgere un plauso alle forze dell’ordine grazie al cui incessante lavoro è stato possibile giungere alla cattura, oggi all’Aquila, di tre pericolosi terroristi. Un’operazione che dimostra il costante impegno degli uomini e delle donne della polizia e della Procura nazionale Antimafia e Antiterrorismo e la presenza dello Stato sul territorio”.

È quanto afferma il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, eletto in Abruzzo.

“L’ordinanza di custodia cautelare dimostra come non ci siano zone franche e anche in provincia, in aree apparentemente indenni da fenomeni criminosi o presenze pericolose, possono annidarsi insidie per la sicurezza nazionale e internazionel”, rileva il senatore.

“Un’operazione che dimostra come non vada mai abbassata la guardia, la sicurezza resta una priorità di questo governo così come la gestione degli ingressi in Italia”, conclude Liris.