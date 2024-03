Sabato 16 marzo alle ore 11 la cerimonia sul fronte ovest del parco Franchi. Stampata per l’occasione una cartolina commemorativa, che sarà messa a disposizione dei presenti

GIULIANOVA – Nell’anno del 50esimo anniversario della consacrazione della chiesa di San Pietro Apostolo, il Sindaco Jwan Costantini e l’ Amministrazione Comunale hanno inteso realizzare una scultura monumentale in memoria di don Ennio Lucantoni, promotore della realizzazione della chiesa e parroco della Natività di Maria Vergine dal 1960 al 2018.

L’inaugurazione dell’opera, collocata sul fronte ovest del parco Franchi e realizzata dallo scultore Nicola Monticelli, si terrà sabato prossimo, 16 marzo, alle 11. Impartirà la benedizione l’attuale parroco della Natività, don Luca Torresi.

Un piccolo ulivo, grazie alla collaborazione dell’associazione “Un albero in più” e dell’ Ente Porto, sarà piantumato in prossimità del monumento.

Don Ennio è stato un parroco molto amato dalla sua comunità, stimato dalla città e dalla diocesi, animatore instancabile di gruppi e movimenti ecclesiali . Per quasi sessant’anni è stato punto di riferimento per le famiglie, i giovani, le persone in difficoltà. Forte anche il legame con la marineria locale e la realtà portuale.

Al termine della cerimonia di sabato, sarà messa a disposizione dei presenti una cartolina commemorativa.