Concorso “Andrà tutto bene”, proclamazione dei vincitori: ecco quando

PESCARA – Giunge a conclusione la sedicesima edizione dell’annuale concorso di fotografia, disegno, poesia e pensiero libero promosso dall’Associazione “Domenico Allegrino” Odv. Sabato 16 gennaio, alle ore 16, con una diretta sulla pagina Facebook dell’associazione (https://www.facebook.com/associazionedomenicoallegrinoodvOfficial), verranno resi noti i nomi dei vincitori. Il tema del concorso di quest’anno è stato “Andrà tutto bene”, un’affermazione carica di fiduciosa certezza in un periodo in cui l’umanità sta affrontando una prova durissima causata dalla pandemia in corso.

“Nello scegliere questo titolo abbiamo voluto riaffermare la fiducia nelle capacità dell’essere umano, l’aspettativa intensa di una nuova energia che coinvolga tutti, l’augurio di azioni concrete di solidarietà per opporsi all’egoismo della chiusura e del rifiuto – ha spiegato la fondatrice dell’associazione Antonella Allegrino – Nonostante molte scuole stessero operando in Dad nel periodo in cui è partito il concorso, abbiamo ricevuto più di 1500 lavori tra disegni, poesie, foto e pensieri liberi. Quasi tutti diffondono un messaggio di speranza unito al desiderio di tornare a una vita normale, a un futuro di serenità da vivere con le famiglie, gli amici, i compagni di scuola e gli insegnanti, a un tempo in cui recuperare abbracci,baci e strette di mano non dati. Ringrazio i dirigenti e i docenti delle scuole, che hanno partecipato all’iniziativa coinvolgendo alunni e studenti anche in questo momento di estrema difficoltà e di incertezza, e gli adulti che hanno dato il loro contributo . I lavori dei vincitori sono raccolti nel consueto calendario, che realizziamo ogni anno e che doniamo ai premiati”.

Al concorso hanno partecipato: gli Istituti comprensivi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 e il liceo artistico, musicale e coreutico “Mibe” di Pescara, gli Istituti comprensivi “Villa Verrocchio” e “Delfico” di Montesilvano (Pescara), l’Istituto comprensivo di Navelli (L’Aquila), la Nuova Direzione Didattica di Vasto (Chieti).

Nella foto: un momento della premiazione della passata edizione