Concorso “Acqua bene comune”, premiato l’I.C. Silone di Luco dei Marsi

LUCO DEI MARSI – Un’atmosfera di grande festa ha accompagnato, nella mattinata di giovedì, 8 giugno, la cerimonia di premiazione degli alunni dell’I.C. “I. Silone” classificatisi al primo posto nel concorso a tema: “Acqua bene Comune”, indetto dal Consorzio Acquedottistico Marsicano e rivolto agli istituti comprensivi della Marsica. Il lavoro proposto dall’istituto comprensivo luchese, un video a tema: “Proteggi l’acqua, proteggi la vita”, ha visto gli alunni delle classi seconde della scuola primaria, con la brillante regia della maestra Rosalia Monacelli, esprimersi attraverso un’originale coreografia sulle note di un brano del rapper Rayden, ed è stato premiato dalla dottoressa Sibilla Morgante, rappresentante del Consorzio Acquedottistico Marsicano, alla presenza della dirigente scolastica, Claudia Scipioni, e dell’assessore alla Scuola, Silvia Marchi. Un’iniziativa, quella del CAM, mirata a sensibilizzare le giovani generazioni sul tema cruciale della preservazione dell’acqua, bene primario, attraverso il coinvolgimento diretto dei bambini e dei ragazzi, chiamati a condividere dati, considerazioni e riflessioni in un percorso stimolante e per questo ancor più proficuo, come ha ricordato la sindaca, Marivera De Rosa, congratulandosi con i piccoli artisti, con gli insegnanti e con i promotori del progetto.

“É un’iniziativa preziosa, mirata a sensibilizzare i più giovani su un tema, è proprio il caso di dirlo, di vitale importanza. Farlo attraverso il coinvolgimento delle classi, con dei focus così appassionanti, è stata certamente una scelta felice, che resterà nella memoria dei ragazzi, risultando così incisiva e davvero formativa”, ha sottolineato il sindaco De Rosa, “Ringrazio il dottor Ornello Ernani, presidente del CAM, il dottor Walter Bonaldo, consigliere del CAM, il Dottor Albino Santucci, direttore di gestione, per l’attiva sensibilità al tema, il dottor Alfredo Chiantini, presidente del consiglio di sorveglianza, il dottor Mario Cantoresi, scrittore e impiegato amministrativo del CAM, la docente e attrice Mafalda Di Berardino, componenti della giuria del concorso, per l’apprezzamento manifestato, la Dirigente e le Maestre che hanno seguito e curato il progetto, e un plauso speciale soprattutto ai nostri fantastici alunni, che hanno realizzato una prova ad alto contenuto di creatività e bravura, conquistando il primo posto nella Marsica”.