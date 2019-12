Concorsi pubblici Abruzzo: i bandi non scaduti al 7 dicembre 2019

Nuovi concorsi pubblici in Abruzzo per vari profili. I posti di lavoro disponibili, fonti e scadenze dei bandi relativi del 7 dicembre 2019

Questa articolo è dedicato a chi cerca lavoro nel settore pubblico in Abruzzo. Vi si possono trovare tutti gli ultimi concorsi pubblici attivi in Regione. Per ciascuno di essi, tra parentesi, sono indicate le fonti dove poter reperire il testo completo del bando e la relativa scadenza.

COMUNE DI ALANNO – Concorso pubblico per la copertura di un posto di autista automezzi pesanti, conducente pale meccaniche e autista scuolabus, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale 83,33%. (GU n.89 del 12-11-2019; scadenza 12 dicembre 2019)

COMUNE DI ATRI – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e parziale 69,44%, area servizi interni e ai cittadini, ufficio servizi turistici e culturali, con riserva al personale delle Forze armate. (GU n.89 del 12-11-2019; scadenza 12 dicembre 2019)

UNIVERSITA DELL’AQUILA – Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti (GU n.91 del 19-11-2019; scadenza 19 dicembre 2019)

COMUNE DI SAN SALVO – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore informatico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.91 del 19-11-2019; scadenza 19 dicembre 2019)

COMUNE DI VASTO – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici agenti di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con riserva del 40% dei posti a favore di lavoratori a tempo determinato in servizio per il comune stesso. (GU n.91 del 19-11-2019; scadenza 19 dicembre 2019)

COMUNE DI VASTO – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente settore II, affari istituzionali e servizi alla persona, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.91 del 19-11-2019; scadenza 19 dicembre 2019)

COMUNE DI SULMONA – Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due per il Comune di Sulmona con talune riserve, ed uno per il Comune di Moscufo. (GU n.92 del 22-11-2019; scadenza 22 dicembre 2019)

COMUNE CITTA’ SANT’ANGELO – Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore tecnico geometra, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, con riserva di un posto per ex militari di truppa delle Forze armate. (GU n.93 del 26-11-2019)

UNIVERSITA’ DE L’AQUILA – Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 13/A4 – Economia applicata, per il Dipartimento di ingegneria industriale e dell’informazione e di economia. (GU n.95 del 03-12-2019)

COMUNE DI CEPAGATTI – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.95 del 03-12-2019)

COMUNE DI SULMONA – Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un posto di farmacistacollaboratore, categoria D, a tempo pieno e determinato. (GU n.95 del 03-12-2019)

COMUNE DI LANCIANO – Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.96 del 06-12-2019)

COMUNE DI SULMONA – Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo per il 1° settore amministrativo e legale e di un posto di dirigente tecnico per il 4° settore ambiente e infrastrutture, a tempo indeterminato. (GU n.96 del 06-12-2019)

COMUNE DI TORTORETO – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ispettore di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, settore n. 3. (GU n.96 del 06-12-2019)