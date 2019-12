Inizio settimana con peggioramento e possibili fiocchi di neve in collina, Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche nella giornata di lunedì in Abruzzo per il transito di un impulso instabile che potrebbe determinare qualche pioggia o rovescio, specie sulle aree interne, Altro possibile peggioramento martedì, con primi fiocchi di neve fino a quote di alta collina. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 9 dicembre



Una modesta perturbazione di origine atlantica transita sulle regioni centrali causando un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche. Saranno possibili piogge deboli o moderate tra mattina e pomeriggio a partire dalle aree più occidentali, prima di un temporaneo rapido miglioramento con ampie schiarite. Temperature in aumento nei valori minimi notturni, in diminuzione nei valori massimi pomeridiani. Venti sudoccidentali in quota tendenti a ruotare da Nordovest entro sera, sud-occidentali anche in pianura prima di una rotazione da Nordovest in serata. Mare da molto mosso a mosso.

Martedì 10 dicembre

Un rapido fronte perturbato proveniente dal Nordest Europa determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge e rovesci dalla tarda mattinata fino a sera, con neve in Appennino fino a quote di medio-alta collina; migliora da Nord a partire dalla sera, con fenomeni in generale attenuazione entro la notte. Temperature in ulteriore diminuzione. Venti moderati settentrionali in quota, tra Maestrale e Grecale anche in pianura e sulle coste, in rinforzo soprattutto nella seconda parte della giornata. Mare mosso.

Mercoledì 11 dicembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in serata.. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 1550 metri. Mare molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (9, 10 e 11 dicembre)

Pescara

LUN – min 9° max 15°

MAR – min 10° max 11°

MER – min 6° max 10°

Chieti

LUN – min 4° max 14°

MAR – min 6° max 8°

MER – min 2° max 8°

Teramo

LUN – min 5° max 12°

MAR – min 5° max 8°

MER – min 2° max 8°

L’Aquila

LUN – min 8° max 10°

MAR – min 2° max 6°

MER – min -3° max 7°

