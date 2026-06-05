Concorsi Abruzzo giugno 2026: bandi regionali, provinciali, sanitari e comunali attivi

REGIONE – Il mese di giugno 2026 si apre con un quadro particolarmente ricco per chi è alla ricerca di opportunità nella pubblica amministrazione in Abruzzo. Tra bandi regionali, selezioni provinciali, concorsi comunali e procedure nel settore sanitario, il territorio offre possibilità per diplomati, laureati, tecnici specializzati e personale amministrativo.
Di seguito una panoramica completa e aggiornata dei concorsi Abruzzo giugno 2026, con scadenze, profili richiesti e informazioni utili per orientarsi.
Regione Abruzzo e Province: bandi per tecnici, economisti e statistici
Regione Abruzzo – Progetto VOCE
La Regione Abruzzo ha avviato una selezione nell’ambito del Progetto VOCE, finalizzata al reclutamento di 1 collaboratore con diploma ed esperienza nella gestione e sviluppo di portali web.
Si tratta di una figura tecnica che supporterà attività digitali e comunicative dell’ente.
Scadenza: 11 giugno 2026.
Provincia di Teramo – Funzionario tecnico per ponti e viadotti
La Provincia di Teramo ha pubblicato un concorso per 1 funzionario tecnico (area elevata qualificazione), con contratto a tempo pieno e indeterminato.
Il profilo sarà dedicato alla gestione, monitoraggio e manutenzione di ponti e viadotti, un settore strategico per la sicurezza infrastrutturale del territorio.
Scadenza: 9 giugno 2026.
Regione Abruzzo – Mobilità esterna
Sono attivi tre bandi di mobilità per la copertura di altrettanti profili specializzati:
1 Specialista Economista – sede di Pescara
1 Specialista Statistico – sede dell’Aquila
1 Funzionario Tecnico – sede di Pescara
Le procedure sono rivolte a personale già in servizio presso altre amministrazioni.
Scadenza: 29 giugno 2026.
Sanità: concorsi Ausl Pescara per categorie protette
L’Ausl di Pescara ha pubblicato un concorso dedicato alle categorie protette (Art. 18, L. 68/99) per la copertura di 2 posti di assistente amministrativo (area degli assistenti).
Il contratto è a tempo pieno e indeterminato e rappresenta un’importante occasione per l’inserimento lavorativo nel settore sanitario amministrativo.
Scadenza: 25 giugno 2026.
Comuni abruzzesi: selezioni per amministrativi, tecnici e polizia municipale
Comune di Cermignano (TE)
Il Comune ha aperto due procedure:
1 operatore esperto area tecnica (titolo richiesto: licenza media) – Scadenza: 5 giugno 2026
1 agente di polizia municipale – Scadenza: 15 giugno 2026
Due opportunità rivolte sia a profili tecnici sia a chi intende intraprendere la carriera nella polizia locale.
Comune di Alfedena (AQ)
Il Comune ha pubblicato:
1 concorso per funzionario amministrativo a tempo pieno e indeterminato
1 selezione per poliziotto municipale
Scadenza: 27 giugno 2026.
Comune di Castel Frentano (CH)
È attivo un avviso di mobilità volontaria per la copertura di 1 istruttore di vigilanza (Polizia Municipale), con contratto a tempo pieno e indeterminato.
Scadenza: 28 giugno 2026.