Concorsi Abruzzo giugno 2026: bandi regionali, provinciali, sanitari e comunali attivi

REGIONE – Il mese di giugno 2026 si apre con un quadro particolarmente ricco per chi è alla ricerca di opportunità nella pubblica amministrazione in Abruzzo. Tra bandi regionali, selezioni provinciali, concorsi comunali e procedure nel settore sanitario, il territorio offre possibilità per diplomati, laureati, tecnici specializzati e personale amministrativo.

Di seguito una panoramica completa e aggiornata dei concorsi Abruzzo giugno 2026, con scadenze, profili richiesti e informazioni utili per orientarsi.

Regione Abruzzo e Province: bandi per tecnici, economisti e statistici

Regione Abruzzo – Progetto VOCE

La Regione Abruzzo ha avviato una selezione nell’ambito del Progetto VOCE, finalizzata al reclutamento di 1 collaboratore con diploma ed esperienza nella gestione e sviluppo di portali web.

Si tratta di una figura tecnica che supporterà attività digitali e comunicative dell’ente.

Scadenza: 11 giugno 2026.

Provincia di Teramo – Funzionario tecnico per ponti e viadotti

La Provincia di Teramo ha pubblicato un concorso per 1 funzionario tecnico (area elevata qualificazione), con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Il profilo sarà dedicato alla gestione, monitoraggio e manutenzione di ponti e viadotti, un settore strategico per la sicurezza infrastrutturale del territorio.

Scadenza: 9 giugno 2026.

Regione Abruzzo – Mobilità esterna

Sono attivi tre bandi di mobilità per la copertura di altrettanti profili specializzati:

1 Specialista Economista – sede di Pescara

1 Specialista Statistico – sede dell’Aquila

1 Funzionario Tecnico – sede di Pescara

Le procedure sono rivolte a personale già in servizio presso altre amministrazioni.

Scadenza: 29 giugno 2026.

Sanità: concorsi Ausl Pescara per categorie protette

L’Ausl di Pescara ha pubblicato un concorso dedicato alle categorie protette (Art. 18, L. 68/99) per la copertura di 2 posti di assistente amministrativo (area degli assistenti).

Il contratto è a tempo pieno e indeterminato e rappresenta un’importante occasione per l’inserimento lavorativo nel settore sanitario amministrativo.

Scadenza: 25 giugno 2026.

Comuni abruzzesi: selezioni per amministrativi, tecnici e polizia municipale

Comune di Cermignano (TE)

Il Comune ha aperto due procedure:

1 operatore esperto area tecnica (titolo richiesto: licenza media) – Scadenza: 5 giugno 2026

1 agente di polizia municipale – Scadenza: 15 giugno 2026

Due opportunità rivolte sia a profili tecnici sia a chi intende intraprendere la carriera nella polizia locale.

Comune di Alfedena (AQ)

Il Comune ha pubblicato:

1 concorso per funzionario amministrativo a tempo pieno e indeterminato

1 selezione per poliziotto municipale

Scadenza: 27 giugno 2026.

Comune di Castel Frentano (CH)

È attivo un avviso di mobilità volontaria per la copertura di 1 istruttore di vigilanza (Polizia Municipale), con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Scadenza: 28 giugno 2026.