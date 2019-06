MONTESILVANO – Sabato 8 giugno, si sono concluse le attività del pon “Osservo, comprendo….rispetto l’ambiente” curato dalle insegnanti Anna Cicciotti in qualità di esperto interno e Paola Candeloro in qualità di tutor. Il modulo prevedeva 60 ore extracurriculari impiegate in attività inerenti: la raccolta differenziata, l’arte del riciclo e del riuso, il risparmio energetico, la salvaguardia del territorio e delle specie animali in via di estinzione. Le attività sono state rivolte a 30 alunni delle quarte della Scuola Primaria Maurizio Berardinucci della Direzione Didattica diretta dal Prof. Roberto Chiavaroli.

I bambini hanno ripercorso il lavoro svolto esibendosi in dialoghi, canti e balli. Successivamente si è aperta la mostra-mercato in cui erano esposti i lavori e gli oggetti che gli alunni hanno creato con materiale da riciclo. Le insegnanti riferiscono che i bambini hanno mostrato interesse e curiosità e serietà sugli argomenti trattati eseguendo le loro performance in modo perfetto.

“L’esperto” riferisce che per lo svolgimento delle attività del pon ha potuto mettere in atto una didattica completa e trasversale. Infatti gli alunni hanno scritto articoli di cronaca, hanno usato strumenti digitali per ricerche e reportage. hanno svolto attività di marketing in simulazione di compra-vendita e nella preparazione e diffusione di materiale pubblicitario per la mostra-mercato finale.

Le insegnanti ritengono che vi sia stato un lavoro che ha si richiesto moltissima dedizione dedizione ed energie ma che sicuramente è riuscito a richiamare l’attenzione sul tema “La salvaguardia del clima e dell’ambiente”. Alla realizzazione delle varie fasi PON hanno collaborato l’Associazione Amare Montesilvano, Ernesto de Vincentiis, Adriano Tocco, la Ditta Roberto Cilli, l’ing. Nicola Della Corinna e Tiziano Castagna di Formula Ambiente.