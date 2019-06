Tango Argentino, mini corso a Pescara con Joaquin Torres e Zuleika Fusco

Le lezioni di terranno lunedì 1, 8 e 15 luglio alle ore 20 presso Vario – Abruzzo in rivista: tutte le informazioni e i costi per partecipare

PESCARA – “Se non hai avuto l’opportunità durante l’inverno, se volessi cominciare a ballare il tango, ma è troppo tardi perché i corsi stanno finendo, se vuoi dare un senso più leggero e divertente alla tua vita partendo proprio dall’estate… Questa è l’occasione per te!”. Con queste parole Avalon Progetto Tango annuncia il mini corso di tango argentino che si terrà nel mese di luglio (1, 8 e 15) a Pescara pensato per tutte quelle persone che lo vogliono provare in modo non impegnativo. Sarà possibile cimentarsi con i primi passi di questo ballo in modo semplice e spensierato nell’ottica di riprendere a settembre o per fare comunque una bella e nuova esperienza.

Joaquin Torres

Ballerino argentino di Tango Salòn, esponente dell’autentico tango dei saloni di Buenos Aires. Il suo ballo tradizionale esprime uno stile unico e personale che coniuga, mediante un abraccio intimo, eleganza e romanticismo ponendo enfasi sulla musicalità, fluidità e armonia dei movimenti. La sua solida formazione professionale è stata guidata da grandi figure del Tango Salòn come Sebastian Achaval, Fabian Peralta, Carlos Perez, Carlos Copello, Silvio La Via i quali da punti differenti hanno apportato gli elementi che, attraverso gli anni, hanno generato la la ricchezza che distingue il suo singolare stile. Per quanto riguarda la sua attività professionale come insegnante ha condiviso le sue conoscenze in lezioni, stages e seminari organizzati da importanti scuole e milonghe in Argentina, Italia, Spagna, Francia, Belgio, Olanda e Russia.

COME PARTECIPARE, COSTI E NUMERI UTILI

Il mini corso si svolgerà i primi tre lunedì di luglio alle 20 nella sede della scuola Avalon Progetto Tango presso “Vario” in Via Puccini 85, Pescara. Il costo totale delle tre lezioni sarà di 40 euro. Per informazioni e iscrizioni si può chiamare Silvia Torrieri al 349 73 28 773 – http://www.centroavalon.it/progetto-tango/