Concessione di alloggi in emergenza abitativa a Giulianova: ecco l’avviso

GIULIANOVA – É stato pubblicato sul sito web del Comune di Giulianova l’avviso pubblico ed il modulo di domanda per la concessione di alloggi in emergenza abitativa in eventuale disponibilità dell’Ente. L’intervento di emergenza abitativa è destinato alle famiglie giuliesi che si trovano in situazione economica tale da non consentire l’accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare, in possesso di tutti gli altri requisiti elencati nel bando.

“Il nostro Comune già assolve alle disposizioni derivanti dalla legge regionale 96/96 relativamente alle emergenze abitative – dichiara l’Assessore alla Politica della Casa Lidia Albani – tuttavia abbiamo lavorato per predisporre un ulteriore sostegno concreto a quelle persone che si trovano momentaneamente in difficoltà, elaborando il primo regolamento comunale per l’emergenza abitativa, approvato in Consiglio Comunale nel febbraio scorso, e pubblicando oggi l’avviso per la concessione degli alloggi alle famiglie giuliesi in possesso dei requisiti contenuti nel bando. Ricordiamo che, oltre all’assegnazione della casa, l’assistente sociale del nostro Segretariato studierà un percorso ad hoc per ogni nucleo familiare e lo affiancherà nel raggiungimento di una piena autonomia ed indipendenza”.

L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta su apposito modello reperibile all’Ufficio Servizi Sociali e Politiche di Genere sito in Via Bindi n.4, sul sito istituzionale del Comune o al Servizio di Segretariato Sociale dell’Ente. Sulla base delle domande, che dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 31 luglio 2020 e consegnate a mano all’Ufficio Servizi Sociali, oppure inviate all’indirizzo di posta elettronica info@comune.giulianova.te.it o tramite indirizzo Pec protocollogenerale@comunedigiulianova.it. L’ufficio competente provvederà alla redazione della graduatoria, in esito alla quale verranno assegnati, previa verifica dei requisiti, gli alloggi in disponibilità del Comune di Giulianova.