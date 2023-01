Concerto di Max Pezzali a Teramo: informazioni su viabilità e parcheggi

TERAMO – Lunedì 2 gennaio 2023, alle ore 21:30, in Piazza Martiri della Libertà a Teramo ci sarà il concerto di Max Pezzali, evento inserito nel cartellone degli eventi del Natale Teramano 2022. Il biglietto di ingresso è di 25 euro più i diritti di prevendita, disponibile sui canali ufficiali del Circuito ACS Abruzzo Molise Circuito Spettacolo. Di seguito le informazioni su parcheggi, ingressi area evento, orari apertura gate e altri divieti.

CHIUSURA PONTE SAN GABRIELE

A causa della chiusura per verifiche strutturali del ponte San Gabriele la viabilità per l’evento di Max Pezzali è così modificata:

Uscita Teramo Ovest: Parcheggio Piazza Dante e Parcheggio San Gabriele (transitando da piazza Garibaldi)

Uscita Teramo Stazione (supermercato Oasi) e Teramo Est: Parcheggio Madonna delle Grazie e Parcheggio San Francesco.

PARCHEGGI

Al fine di permettere il miglior afflusso e deflusso del pubblico saranno aperti, anche in orario notturno, i parcheggi:

– Parcheggio San Francesco,

– Parcheggio San Gabriele,

– Parcheggio Madonna delle Grazie,

– Parcheggio Piazza Dante.

INGRESSI AREA EVENTO

Le uniche tre entrate all’area del concerto, denominate “Gate A”, “Gate B” e “Gate C”, dove sarà necessario esibire il biglietto d’ingresso, saranno posizionate rispettivamente su Corso San Giorgio all’altezza della Banca Intesa San Paolo, in via del Vescovado all’altezza del campanile del Duomo e in via Oberdan. L’area concerto non sarà raggiungibile da nessun’altra via d’accesso. Per raggiungere il “Gate A” dai parcheggi di Piazza Dante e Parcheggio San Gabriele è consigliato il passaggio per Via Giosuè Carducci e Via Vincenzo Cerulli Irelli, per poi immettersi in Corso San Giorgio raggiungere il “Gate A”. Per raggiungere il “Gate B” e il “Gate C” dal parcheggio di Piazza Madonna delle Grazie è consigliato il passaggio da via Aurelio Saliceti e Corso de Michetti, per poi confluire in Corso Cerulli e raggiungere il “Gate B” o il “Gate C”.

È VIETATO INTRODURRE

all’interno dell’area concerto materiale di vetro e/o d’alluminio e qualunque tipo di materiale esplosivo. Inoltre, non sarà possibile introdurre nessun tipo di ciclo e/o motociclo a motore e/o a batteria (esclusi gli ausili alla locomozione opportunamente registrati in fase di acquisto del biglietto).

ORARIO APERTURA GATE

L’orario di apertura dei gate è alle ore 18.30. Questo orario potrebbe subire una leggera modificazione in caso di necessità tecniche. Si consiglia inoltre di non arrivare a ridosso dell’orario di inizio del concerto, previsto alle ore 21.30, per facilitare gli accessi.

BAMBINI

ACS sconsiglia fortemente l’ingresso di bambini fino ai tre anni di età, ciò nonostante, i bambini fino al terzo anno d’età devono essere obbligatoriamente in possesso di valido documento di riconoscimento attestante l’età del bambino e possono accedere al concerto solo se tenuti in braccio, accompagnati da persona che ne ha la responsabilità, munita di regolare biglietto (non sono ammessi carrozzine, passeggini, ecc…). Inoltre il bambino deve essere munito obbligatoriamente di sistemi di protezione dell’apparato uditivo (cuffie antirumore certificate e non tappi di spugna o cera modellabile) .