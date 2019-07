Concerti delle Abbazie 2019, buona la prima

Successo per il primo appuntamento della 5° edizione. Venerdì 19 luglio i Quintessenza Brass “Dalle corti al jazz” all’Abbazia di San Giovanni ad Insulam – Isola del Gran Sasso d’Italia

TERAMO – Un pubblico presente, attento e partecipe ha fatto da cornice all’esibizione dell’Orchestra da Camera Benedetto Marcello in occasione del primo appuntamento della quinta edizione i “Concerti delle Abbazie” nel Palazzo De Berardinis a Canzano, martedì 16 luglio.

Il secondo degli 11 appuntamenti in programma si terrà, domani, venerdì 19 luglio 2019, alle 21, nell’Abbazia di San Giovanni ad Insulam a Isola del Gran Sasso d’Italia con l’atteso spettacolo “Dalle corti al Jazz” dei Quintessenza Brass con Michele Lotito e Giovanni Perciante alla tromba; Fernando Servidone al corno; Salvatore Fregapane al trombone; Fabrizio Della Corte alla tuba i quali si esibiranno sulle note di Vivaldi, Bach, Mascagni, Puccini e Gershwin. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nell’Abbazia di Santa Maria di Ronzano a Castel Castagna. La rassegna concertistica, che terminerà il 12 agosto, è organizzata come sempre dall’Associazione Culturale Luzmek con la direzione artistica del Maestro Carlo Michini in collaborazione con Itaca – Agenzia per lo Sviluppo Locale, con la Valle delle Abbazie, con ACS – Abruzzo Circuito Spettacolo e con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Ministero per i Beni e le attività culturali.

“Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione al primo appuntamento dei Concerti delle Abbazie, – spiega Carlo Michini – questa rassegna ha la caratteristica di fondere il fascino delle location alla musica, un connubio perfetto tra patrimonio culturale materiale e immateriale. Ringrazio quanti lavorano alla riuscita di questo progetto e invito tutti a partecipare ai prossimi appuntamenti”.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Tra gli altri appuntamenti in cartellone, con inizio tutti alle 21, domenica 21 luglio nella Chiesa di Santa Giusta a Penna Sant’Andrea ci saranno i Tetra Saxphone Quartet (con Giuseppe Olivieri al sax soprano, Nicola Di Claudio al sax contralto, Angelo Parucci al sax tenore e Michele Mariani al sax baritono i quali proporranno musiche di Rossini, Francaix, Gershwin e Romero); il 25 luglio nell’Abbazia di Santa Maria di Ronzano a Castel Castagna ci sarà il grandissimo violinista Pavel Berman con le tre partite di Bach; il 26 luglio nella Chiesa di San Giovanni Battista di Castelli ci sarà il Galà della lirica con la soprano lirico Kristine Nowlain, la soprano Ksenia Khovanova, il baritono Vadim Prudnikov e Ugo D’Orazio al pianoforte; il 29 luglio presso la Chiesa di S. Maria degli Angeli a Castellalto il clarinettista Antonio Tinelli suonerà con il Méditerranée Clarinet Ensemble; il 31 luglio nella Chiesa di San Nicola a Morro d’Oro è in programma la serata titolata “Si suoni la tromba” con la soprano Manuela Formichella, Giuseppe Orsini alla tromba e Walter D’Arcangelo all’organo; il 2 agosto nell’Abbazia di Santa Maria di Propezzano ci saranno gli Hot Sax Duo con “From Paris to New York” con Gaetano Di Bacco al sax e Giuliano Mazzoccante al pianoforte. Il 5 agosto nello spazio antistante la Chiesa di Santa Maria a Portolungo, Santa Maria di Basciano ci sarà lo spettacolo del Gianluca Caporale Trio con Gianluca Caporale al sax, Fabrizio Ginoble organo hammond e Glauco Di Sabatino alle percussioni; l’8 agosto nell’Abbazia di San Clemente a Guardia Vomano si esibirà Mario Spinnicchia al piano con “Sacro e Profano”, a chiudere questa stagione il Trio Essentia il 12 agosto nel Teatro Santo Spirito a Cellino Attanasio con Vanessa Di Cintio al violino, Umberto Aleandri al violoncello e Carlo Michini al pianoforte.

BIGLIETTI

Il costo dei biglietti (acquistabili su ciaotickets o in loco la sera del concerto) è di 10 € prezzo intero, 8 € il ridotto (under 26 e over 65, soci FAI e FIDAS); abbonamento intero 70 €, ridotto 50 €, numerose le agevolazioni previste. Per ulteriori informazioni info@concertidelleabbazie.it e www.concertidelleabbazie.it.