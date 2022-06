Chieti, concerto corale in occasione della Festa della Musica

L’evento, organizzato dalla Federcori e a cura dell’Ensemble Ancestral Chamber Music, si terrà il 21 giugno presso il Palazzo del Governo

CHIETI – Martedì 21 Giugno 2022 dalle ore 17:30 nella splendida cornice del Palazzo del Governo, Piazza Umberto I di Chieti, nell’ambito del Programma “Cultura a Palazzo” voluto dal Prefetto della Provincia di Chieti, in occasione della Festa della Musica si terrà un concerto a cura della FEDERCORI – Federazione Cori Italiani Chorus Inside.

Si esibirà l’Ensemble Ancestral Chamber Music, associata alla Federazione, composta da Maria Chiara Papale (Soprano), Angelo Centofanti (Oboe), Leila Vinciguerra (Flauto), Sandra Rojas (Violoncello), Antonella Salvatore (Pianoforte) che proporranno un repertorio di musiche dei grandi compositori classici, ed un omaggio al M° Ennio Morricone.

Previsto l’intervento del Prefetto della Provincia di Chieti, Armando Forgione e del Coordinatore Nazionale Federcori, Frank William Marinelli.

Partner dell’evento il Club Unesco di Chieti presieduto da Cinzia Di Vincenzo e il Rotaract Club Chieti presieduto da Marinelli.

La FEDERCORI aderisce alla Festa della Musica 2022 promossa dal Ministero della Cultura in collaborazione con l’Associazione Italiana per la Festa della Musica presieduta da Marco Staccioli e con le proprie Associazioni Regionali Corali.

L’edizione 2022, con il tema del “Recovery Sound Green Music Economy” si caratterizza con l’obiettivo della ripartenza del settore musicale attraverso una particolare attenzione e rispetto per l’ambiente. Il 21 giugno sarà una giornata dedicata alla cura dell’Ambiente e del patrimonio culturale nazionale coronata dalla Musica.

Martedì 14 Giugno c’è stata la conferenza di presentazione della Festa della Musica 2022 a Roma nel Ministero della Cultura – Sala Spadolini dove hanno presenziato in rappresentanza di FEDERCORI, il Presidente Nazionale Davide Recchia, il Coordinatore Nazionale Frank William Marinelli e la Tesoriera nazionale Karolina Vycaite.

Prenotazione via e-mail: prefettura.chieti@interno.it indicando nome, cognome e n. telefono (seguirà conferma). È richiesto uso della mascherina.

Commenta così il Coordinatore Nazionale Marinelli: “La FEDERCORI ha aderito alla Festa europea della Musica organizzando numerosi concerti in tutte le regioni italiane e siamo lieti che anche Chieti partecipi a questa importante manifestazione culturale e che possa cogliere in questo concerto un segno di rilancio della musica, della coralità e della cultura, per troppo tempo bloccate per l’emergenza sanitaria. Per l’occasione si esibirà un collettivo associato di altissimo livello artistico, e siamo sicuri che l’evento avrà un’ampia risonanza regionale e nazionale.

Ringraziamo Sua Eccellenza il Prefetto di Chieti Dott. Armando Forgione per aver permesso di celebrare la Festa Europea della Musica 2022 nel prestigioso Palazzo del Governo”.