24° Coppa Abruzzo di Tennistavolo: i risultati a Scerni

SCERNI – Ieri presso il Palazzetto comunale di Scerni si è tenuta la 24° edizione della “Coppa Abruzzo” di Tennistavolo”. Manifestazione federale organizzata dal C.R. Fitet Abruzzo che assegna i titoli di Campione regionale per l’anno sportivo 2021/2022. Dopo 2 anni di stop la manifestazione è tornata a splendere nella cornice del piccolo comune Chietino che ha già ospitato alcune manifestazioni importanti sempre di tennistavolo nonché anche l’ultimo concentramento di serie A2 Femminile nel febbraio scorso.

Piena di giovani l’edizione attuale che testimonia nel senso di una rinnovata vitalità della disciplina che la pandemia ha colpito senza però scalfirne l’ondata di rinnovamento partita quasi sei anni fa con l’attuale Presidente della Fitet Abruzzo Stefano Comparelli che abbiamo sentito: La Coppa Abruzzo ha sempre rappresentato la sintesi del lavoro svolto ogni anno per la crescita e la partecipazione di oltre 20 atleti del settore giovanile alla gara di quest’anno ci dice che siamo sulla strada giusta e che il futuro non può che riservarci solo cose belle. Vedere tanti giovani tra i 9 ed i 15 anni partecipare alla gara principe delle manifestazioni regionali ci ha riempito il cuore di gioia.

Gli Atleti del “Tennistavolo Vasto”,” TT Francavilla” e “San Nicolò 2009” sono quelli in maggior evidenza che hanno fatto man bassa di titoli.

Per la gara assoluta di 6° categoria la finale è stata disputata dall’atleta vastese Gabriele Antenucci ed il Francavillese Luigi Cigliano che si è aggiudicato l’incontro dopo una trionfale marcia di qualificazione.

La gara di 5° Categoria se l’è aggiudicata il Francavillese Francesco Iannetti sul Pescarese Mattia Delle Donne.

La gara di categoria più alta del TT regionale, la 4° categoria, è stata invece appalto del player vastese Nicola Pepe che senza grosse difficoltà, dopo una passeggiata di qualificazione assolutamente in discesa non ha lasciato scampo a Delle Donne (che aveva già incontrato e battuto nel Girone di qualificazione) che ha così bissato il secondo posto della 5° categoria.

Da segnalare l’ottima prova della giovanissima Viola Di Rienzo che termina terza nell’assoluto di 6° categoria.

Per quanto riguarda le attese categorie giovanili oltre alle ovvie conferme delle nuove reginette del tennistavolo Abruzzese Flavia Molino e Viola Di Rienzo da segnalare sicuramente l’ottima prova di Elena Rossi che si aggiudica il singolare under 11 sulla piccola Neyla Di Matteo.

Alcune sorprese arrivano proprio dal tennistavolo Vastese che laurea Campione Regionale Under 15 Alberto Fabbri ex aequo con Luigi Barulli del Tennistavolo San Nicolò e vera sorpresa della giornata la Campionessa regionale Valerie Gileno che nella gara under 13 riesce ad avere la meglio anche sulla più esperta e completa giocatrice Aylin Di Matteo che termina invece al secondo posto.

Interessante la performance per alcuni giovani atleti alla prima gara della loro vita, gli under 11 Samuele Panna, Gabriele Marchese, Andreoni Lorenzo, Melissa Aquilano ed il teramano Alessandro Di Dionisio che si aggiudica il titolo regionale attraverso la classifica avulsa. Sempre per mezzo della classifica avulsa il titolo under 13 maschile è appannaggio di Dario D’Annunzio, comunque ottima la prestazione di Antonio Pio Nanni, Michele Panicciari e Federico Connola che non vincono ma convincono.

La giovane promessa del tennistavolo abruzzese Luca Giovannini, pur non disputando le gare giovanili ha comunque gareggiato nelle competizioni assolute nelle quali, sempre arrivando nelle battute finali, non si è aggiudicato nessun titolo regionale riuscendo comunque a dire la sua nei confronti di avversari ben più esperti e di età gran lunga maggiore.

L’Assoluto Femminile se l’è aggiudicato Flavia Molino sulla ormai eterna sfidante Viola Di Rienzo che si è però subito dopo riscattata conquistando la finale nella gara dell’Assoluto giovanile proprio contro la Molino.

La festa del tennistavolo regionale si è conclusa con i saluti del Presidente Comparelli che ha ringraziato gli atleti presenti dando l’arrivederci al prossimo anno sportivo che avrà inizio il 1 luglio 2022.

CAMPIONI REGIONALI 2022:

Under 11 Femminile : ROSSI Elena (ASD San Nicolò 2007)

Under 13 Femminile: GILENO Valerie (ASD Tennistavolo Vasto)

Under 15 Femminile: DI RIENZO Viola (ASD Tennistavolo Vasto)

Under 11 maschile : DI DIONISIO Alessandro (ASD San Nicolò 2007)

Under 13 maschile : D’ANNUNZIO Dario (ASD Tennistavolo Vasto)

Under 15 Maschile: FABBRI Alberto e BARULLI Luigi (Ex aequo) (ASD TT Vasto) (San Nicolò 2007)

Assoluto Femminile : MOLINO Flavia (ASD Tennistavolo Vasto)

6° Categoria Ass. : CIGLIANO Luigi (ASD TT Francavilla)

5° Categoria Ass. : IANNETTI Francesco (ASD TT Francavilla)

4° Categoria Ass. : PEPE Nicola (ASD Tennistavolo Vasto)