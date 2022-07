Concerto all’alba in Piazza Belvedere Giulianova domenica 10 luglio

GIULIANOVA – Domenica 10 luglio alle ore 05,31 Concerto all’alba in Piazza Belvedere Giulianova. Martina Jozwiak nota cantante Soul anconetana per l’occasione verrà accompagnata da due musicisti di eccezione: Paolo Principi (tastiere) e Lorenzo Poliandri (batteria). I suoi concerti sono noti per l’energia e la potenza vocale che la cantante sprigiona sul palco omaggiando i più grandi artisti della soul music come Aretha Franklin, Stewe Wonder in un’esplosione di groove e funk. La prima parte del concerto, tuttavia è sempre dedicata ai più grandi artisti italiani come Concato, Pino Daniele, Lucio Battisti, Giorgia ecc…, che la cantante ama omaggiare con eleganti arrangiamenti dal carattere black. Inoltre, per l’occasione Martina proporrà alcuni dei suoi brani inediti in stile italian soul.

– Vincitrice di numerosi premi Nazionali

-Per ben due volte vince la borsa di studio presso il Cet di Mogol (centro europeo toscolano) dove si diploma in composizione pop e autrice di testi.

-Laureata in canto pop con il massimo dei voti e lode presso il conservatorio di Pescara.

-Da sempre Martina calca i più bei palchi italiani collaborando con i più prestigiosi spettacoli internazionali come Sergio Cortes.

“MARTINA JOZWIAK GROUP” – Concerto all’alba

Martina Jozwiak – voce

Paolo Principi – tastiere

Lorenzo Poliandri – batteria