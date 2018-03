Concerto 1° Maggio, Luci Rosse Senza Porno in gara per un posto

La band marsicana Luci Rosse Senza Porno in gara per superare l’ultima fase di “1M NEXT 2018”, il concorso per band emergenti che offre ai vincitori la possibilità di potersi esibire sul palco di Piazza San Giovanni a Roma, nel corso del tradizionale Concertone del 1^ maggio.

Dopo aver superato la prima fase di selezione (oltre 1000 i partecipanti), il combo marsicano è tra i 150 finalisti della manifestazione, che ora entra nella sua fase clou, nella quale oltre al voto della Giuria di Qualità nominata dall’organizzazione, verrà preso in considerazione il risultato dei voti espressi dal popolo del web sul sito internet del premio.

Per chi volesse dare la propria preferenza dovrà collegarsi al link http://www.1mnext.it/index.php/gli-artisti/luci-rosse-senza-porno e cliccare il “MI PIACE” posto nel riquadro rosa con la scritta: “VOTA QUI”. Si potrà votare una sola volta fino al 30 Marzo 2018 compreso.



BIO:

Le Luci Rosse Senza Porno, in attivo da 2 anni, sono autori di un raffinato connubio tra indie e pop rock, con testi scritti in italiano. Hanno condiviso il palco con diversi mostri sacri del rock tricolore, come Antonio Aiazzi, Gianni Moroccolo e i Marlene Kuntz; con autori e autrici come Luca Barbarossa, Renzo Rubino e Silvia Mezzanotte e con alcune delle realtà più interessanti della scena contemporanea come i Management del Dolore Post- Operatorio. Finalisti nazionali per il “Sanremo Rock Festival“ e tra i partecipanti del MEI di Faenza, Arzibanda e Non il solito festival, nell’ottobre del 2017 hanno licenziato su Youtube il loro primo video del brano “Vasocostrizione Periferica”.

FORMAZIONE:

FRANCO ALFANO: VOCE, TESTI, CHITARRA ACUSTICA

PIERPAOLO BATTISTA: VOCE, TESTI, CHITARRA ELETTRICA

ALESSANDRO SBROLLI: CHITARRA ELETTRICA

CAMILLO CECERE: BASSO, SYNTH, CORI

ANDREA ORLANDI: BATTERIA, OCTAPAD