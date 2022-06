Concerti alla Torre del Cerrano di Pineto: torna la musica per l’estate 2022

TERAMO – Sopralluogo del consigliere provinciale Luca Corona, del presidente del Conservatorio “Gaetano Braga” di Teramo, Lino Befacchia, del consigliere del Consorzio Torre del Cerrano, Mimmo Ruggieri, insieme alla direttrice del Braga Tatjana Vratonjic e al vicedirettore Federico Paci. Insieme si sta lavorando per un evento musicale di raffinata eleganza alla Torre del Cerrano di Pineto.

“E’ dal 2019 che il Braga non si esibisce alla Torre, gioiello storico che affaccia sull’Adriatico, in una cornice paesaggistica di rilievo che abbraccia mare e collina teramana – spiega il consigliere provinciale Luca Corona – dopo pandemia e lockdown siamo orgogliosi di lavorare insieme a queste prestigiose istituzioni per organizzare un concerto nel segno della musica e della rinascita. Ringrazio il Braga che sta lavorando all’organizzazione di un concerto di preziosa qualità”. Presto, quindi, sarà reso noto il programma della serata, il 2 luglio, che inaugurerà la stagione estiva della Torre del Cerrano.