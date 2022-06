Triathlon Weekend Adriatic Series di Alba Adriatica: programma 2022

ALBA ADRIATICA – Sarà un fine settimana unico, caldo e ricco quello di Alba Adriatica, sesta tappa del circuito Adriatic Series 2022 targato Flipper Triathlon. Ultimo giorno per iscriversi all’evento. Il programma del fine settimana prevede la disputa di due gare: il triathlon sprint sulle distanze di 750 metri di nuoto, 22 chilometri di bici e 5 chilometri di corsa, valido come prima tappa del Circuito Triathlon della Federazione Italiana Triathlon; e il “classico” triathlon olimpico sulle distanze di 1.500 m di nuoto, 42K di bici e 10K di corsa.

Le iscrizioni sono ancora aperte e chiuderanno, per entrambe le gare, martedì 14 giugno alle 23.59.

In occasione del triathlon olimpico di Alba Adriatica, si svolgerà anche la prima tappa del Trofeo Triathlon dei Pionieri 2022: tutti i triatleti che hanno preso parte nella loro carriera ad almeno 1 triathlon tra il 1984 e il 1994 potranno infatti iscriversi gratuitamente all’evento di Alba Adriatica e potranno entrare in una classifica e una premiazione dedicata; la seconda tappa del Triathlon dei Pionieri si svolgerà in occasione della Grand Final di Adriatic Series, il 9 ottobre al triathlon sprint di San Benedetto.

Per limitare al massimo i disagi dovuti alla chiusura delle strade, durante la gara Adriatic Series ha creato un apposito servizio di informazione sulla viabilità alternativa, il CIV, consultabile online: https://adriaticseries.it/civ

È possibile visionare, scaricare, stampare e condividere un volantino con apposito QR CODE contenente tutte le info su orari e percorsi.

PROGRAMMA TRIATHLON WEEKEND AS ALBA ADRIATICA 2022

LOCATION: Alba Adriatica, Viale Marconi

Venerdì 17 giugno 2022

19.00: briefing online Triathlon Sprint

Sabato 18 giugno 2022

10.00 – 13.30: consegna pettorali

12.45 – 13.45: apertura zona cambio

14.00: PARTENZA TRIATHLON SPRINT (batteria femminile)

14.03: PARTENZA TRIATHLON SPRINT (batteria maschile)

16.30: premiazioni

17.00 –19.00: consegna pettorali Triathlon Olimpico

19.00: briefing online Triathlon Olimpico

Domenica 19 giugno 2022

06.00 – 08.00: consegna pettorali

06.30 – 08.15: apertura zona cambio

08.30: PARTENZA TRIATHLON OLIMPICO

12.30: premiazioni

GRAZIE A… – La Flipper Triathlon ringrazia il Comune di Alba Adriatica per il supporto per l’organizzazione del Triathlon Week End Adriatic Series, triathlon sprint e olimpico, in collaborazione con le Forze dell’Ordine e le associazioni locali. Fondamentale l’assistenza e il sostegno di Nautica Massetti di Tortoreto, Circolo Nautico di Alba Adriatica, Circolo Nautico Amici del Mare di Grottamare, Costa Sicura, Croce Azzurra Montalto Marche, Associazione Nazionale Carabinieri di Alba Adriatica e San Benedetto del Tronto, Protezione Civile Alba Adriatica e Tortoreto, Polizia Penitenziaria di Giulianova. Partner dell’evento, Tecnocasa Studio Adriatico srl e Arena.

CIRCUITO ADRIATIC SERIES – Adriatic Series, dopo le prime cinque tappe disputatesi a San Benedetto, Pesaro, Cupra Marittima, ancora Pesaro e Vieste, per la sesta tappa ritorna nella sua Alba Adriatica, un must del circuito targato Flipper Triathlon: 18 e 19 giugno il doppio appuntamento sulla riviera abruzzese.

Di seguito, l’elenco di tutti gli eventi Adriatic Series 2022 da disputare:

– 18/19 giugno, Alba Adriatica (triathlon sprint e triathlon olimpico);

– 10 settembre, San Mauro Mare (triathlon sprint);

– 1/2 ottobre, Cervia (Campionati Italiani di triathlon sprint Individuali, Staffetta, Coppa Crono);

– 9 ottobre, San Benedetto del Tronto (triathlon sprint), Grand Final circuito.

Sito ufficiale: www.adriaticseries.it

PAGINA UFFICIALE ADRIATIC SERIES ALBA ADRIATICA 2022: https://adriaticseries.it/le-tappe/tri_075205_alba_adriatica/