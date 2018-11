Al via con Steve Coleman & Five Elements la nuova stagione dei concerti al Teatro Comunale di Teramo; con La bella addormentata quella di danza

TERAMO – Ai blocchi di partenza la Stagione dei Concerti e quella di Danza al Teatro Comunale di Teramo, che hanno riscosso un grande successo nella passata stagione e che promettono spettacoli emozionanti di grande qualità artistica.

La programmazione, che conta 6 concerti e 4 spettacoli di danza da novembre ad aprile, presenta artisti di fama internazionale e produzioni di grande prestigio. Si esibiranno in concerto sul palco del Comunale infatti musicisti del calibro di Steve Coleman, Javier Girotto, Pavel Berman, Giuliano Mazzoccante, Roberto Ottaviano, il Trio Khachaturyan, mentre per la danza potremo assistere a La Bella Addormentata di Fredy Franzutti e musiche eseguite dal vivo dall’Hungarian International Orchestra, sul palco sarà anche il Romeo e Giulietta del Balletto di Milano, il Balletto di Roma con La vie en rose…Bolero e infine la novità sorprendente del physical theatre di eVolution dance theater ci lascerà a bocca aperta.

Il programma completo

La stagione dei concerti

Tutti i concerti si terranno alle ore 21.00

Lunedì 19 novembre il primo appuntamento sarà con Steve Coleman & Five Elements, che conquisterà il pubblico grazie a un mélange intenso e coinvolgente, dove si stratificano e convivono le esperienze più diverse che travalicano l’ambito prettamente jazzistico, per dar vita a uno stile unico. Venerdì 30 novembre Roberto Ottaviano porterà in teatro la sua ultima creatura, “Eternal Love” trio disco uscito il 12 ottobre. Sabato 19 gennaio il palco del Teatro Comunale ospiterà Pavel Berman e Giuliano Mazzoccante, due grandi interpreti della scena internazionale. Lunedì 04 febbraio si terrà il concerto di Khachaturyan Trio fondato nel 1999 con il nome di Arsika, già in tournée in tutti gli Stati Uniti, America Centrale e del Sud e in numerosi Paesi europei. Venerdì 22 febbraio toccherà a Javier Girotto trio in Tango Nuevo Reloaded il nuovo album di Girotto. Venerdì 29 marzo sarà la volta di Pescara Jazz Messengers che chiude la stagione di Musica del Teatro Comunale di Teramo.

19 novembre – Steve Coleman & Five Elements

30 novembre – Roberto Ottaviano

19 gennaio – Pavel Berman e Giuliano Mazzoccante

4 febbraio – Khachaturyan Trio

22 febbraio – Javier Girotto trio

29 marzo – Pescara Jazz Messengers

La stagione di danza

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

Venerdì 14 dicembre sarà di scena La bella addormentata – Il Balletto del Sud, coreografie Fredy Franzutti sulle note di Pëtr Il´ič Čajkovskij eseguite dall’Hungarian International Orchestra diretta da Arpad Naji. Giovedì 07 marzo toccherà a Romeo & Giulietta – Balletto di Roma, coreografia e scene di Fabrizio Monteverde, usiche di Sergej Prokof’ev, lighting design di Emanuele De Maria. Martedì 19 marzo sarà la volta de Le vie en rose…Boléro – Balletto di Milano, coreografia di Adriana Mortelliti balletto su canzoni di Charles Aznavour, Edith Piaf, Jacques Brel e Yves Montand; M. Ravel. Venerdì 05 aprile via libera a Night Garden – eVolution dance theater, diretta da Anthony Heinl in scena Anthony Heinl, Nadessja Casavecchia, Chiara Morciano, Carim di Castro, Chiara Verdecchia, Lavinia Scott, Simone Giancola e Daniele Del Bandecca.

14 dicembre – La bella addormentata

7 marzo – Romeo & Giulietta

19 marzo – Le vie en rose…Boléro

5 aprile -Night Garden

Biglietti

I biglietti potranno essere acquistati presso il Botteghino del Teatro Comunale (dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio).

Prevendita online sul sito www.ciaotickets.com, nei punti vendita autorizzati (elenco disponibile sul sito ciaotickets.com) oppure scaricando la nostra APP “Abruzzo dal Vivo”.

Prezzi

Ingresso gratuito per portatori di handicap al 100% e ridotto per gli accompagnatori. Per disabili in carrozzina è obbligatoria la prenotazione del posto a ogni spettacolo presso il botteghino fino a esaurimento posti.

Le riduzioni sono riservate agli abbonati della Stagione di Prosa agli under 26, agli over 65 ed enti convenzionati .

Stagione di musica

Abbonamenti: intero €70.00 ridotto €60.00 (abbonati stagione Prosa, over 65 e enti convenzionati) ridotto young €50.00 (under 26)

Biglietti • 19 novembre “Steve Coleman – Five Elements” intero €20.00 | ridotto €18.00 (abbonati stagione Prosa, over 65 e enti convenzionati) | ridotto young €10.00 (under 26) • 30 novembre “Roberto Ottaviano ”Eternal love” Trio intero €12.00 | ridotto €10.00 (abbonati stagione Prosa, under 26, over 65 e enti convenzionati) • 19 gennaio “Duo P.Berman – G.Mazzoccante” intero €15.00 | ridotto €12.00 (abbonati stagione Prosa, over 65 e enti convenzionati) | ridotto young €10.00 (under 26) • 04 febbraio “Khachaturian Trio” intero €15.00 | ridotto €12.00 (abbonati stagione Prosa, over 65 e enti convenzionati) | ridotto young €10.00 (under 26) • 22 febbraio “Javier Girotto Trio – Tango Nuevo Reloaded” intero €12.00 | ridotto €10.00 (abbonati stagione Prosa, under 26, over 65 e enti convenzionati) • 29 marzo “Pescara Jazz Messengers” intero €12.00 | ridotto €10.00 (abbonati stagione Prosa, under 26, over 65 e enti convenzionati)

Abbonamenti stagione di concerti e di danza (10 spettacoli) intero € 110.00 ridotto € 90.00 (abbonati stagione Prosa, over 65 e enti convenzionati) ridotto young € 80.00 (under 26)

Stagione di danza

Abbonamenti: intero € 80.00 ridotto € 65.00 (abbonati stagione Prosa, under 26, over 65 e enti convenzionati) ridotto scuole di danza € 50.00 (gruppi di minimo 20 persone)

Biglietti • 12 dicembre “La bella addormentata” Balletto del Sud intero € 28.00 | ridotto € 23.00 (abbonati stagione Prosa, under 26, over 65 e enti convenzionati) ridotto scuole di danza € 18.00 (gruppi di minimo 20 persone) • 07 marzo “Romeo & Giulietta” Balletto di Roma intero € 28.00 | ridotto € 23.00 (abbonati stagione Prosa, under 26, over 65 e enti convenzionati) ridotto scuole di danza € 18.00 (gruppi di minimo 20 persone) • 19 marzo “La vie en rose…Bolero” Balletto di Milano intero € 28.00 | ridotto € 23.00 (abbonati stagione Prosa, under 26, over 65 e enti convenzionati) ridotto scuole di danza € 18.00 (gruppi di minimo 20 persone) • 05 aprile “Night Garden” eVolution dance theatre intero € 23.00 | ridotto € 20.00 (abbonati stagione Prosa, under 26, over 65 e enti convenzionati) ridotto scuole di danza € 15.00 (gruppi di minimo 20 persone)