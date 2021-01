Comune Tortoreto, 3 posti a concorso: i candidati ammessi

Pubblicati dall’amministrazione Comunale i codici identificatici delle istanze telematiche presentate per due bandi di concorso

TORTORETO – L’amministrazione comunale di Tortoreto ha pubblicato i codici identificativi delle istanze telematiche ammesse a partecipare alle selezioni per i posti messi a concorso nei mesi scorsi. Nel dettaglio si tratta del bando di concorso per un posto di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, a tempo indeterminato per il settore urbanistica per il quale sono state ammesse 102 domande e dal bando per 2 posti per Istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato, categoria C1, da destinare al settore ambiente e bilancio per il quale i candidati ammessi sono 104.