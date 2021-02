Comune di Sulmona, assegno per disabilità gravissima: come fare domanda

Entro il 4 marzo possono presentare domanda le persone affette da SAL o dal Morbo di Alzheimer e in stato di demenza molto grave

SULMONA – E’ stato pubblicato sul sito web del Comune di Sulmona, capofila dell’Ecad 4 Peligno Ente d’Ambito Sociale Distrettuale, l’avviso per la presentazione delle domande finalizzate ad ottenere l’assegno, per l’annualità 2019 nell’ambito del Fondo Nazionale Non Autosufficienza (F.N.N.A.), che l’Ambito Peligno ha previsto di destinare, tra i diversi interventi, alle persone in condizione di disabilità gravissima tra cui coloro che sono affetti da Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e in stato di demenza molto grave e quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.

“Si tratta di un beneficio economico per la cura e per l’autonomia legato all’assistenza personale teso anche ad evitare ricoveri impropri e a mantenere il disabile gravissimo nel proprio ambiente di vita. E’ massima l’attenzione di questa amministrazione a sostegno chi si trova in difficoltà. Ringrazio, pertanto, gli uffici dei servizi sociali, che in questo periodo stanno svolgendo un grande lavoro riuscendo a pubblicare molti avvisi finalizzati alle categorie più deboli”. Lo afferma il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali Marina Bianco.

Le domande, corredate della documentazione richiesta, potranno essere presentate, entro il 4 marzo prossimo, a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sulmona oppure attraverso pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it.